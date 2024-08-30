Stuart Edwards

Stuart Edwards

Fund Manager

BSc (Hons), MSc

Zur Person

Stuart Edwards ist Fondsmanager im IFI Europe Team mit Sitz in Henley, Großbritannien.

Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 1997 als Volkswirt bei Standard & Poor’ s. Er kam 2003 zu Invesco und wurde 2006 Mitglied des Henley Fixed Income Teams als Fixed Income Strategist. Er ist seit 2010 Fondsmanager.

Stuart Edwards hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finance vom Birkbeck College der University of London.

Profil

Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 21 Jahre
Erfahrung: 26 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income

Managed Products

Fonds