GPR,Ausgewogen IGIAHMS
Invesco Global Income Fund
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Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart Edwards ist Fondsmanager im IFI Europe Team mit Sitz in Henley, Großbritannien.
Er begann seine Investmentkarriere im Jahr 1997 als Volkswirt bei Standard & Poor’ s. Er kam 2003 zu Invesco und wurde 2006 Mitglied des Henley Fixed Income Teams als Fixed Income Strategist. Er ist seit 2010 Fondsmanager.
Stuart Edwards hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finance vom Birkbeck College der University of London.
Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 21 Jahre
Erfahrung: 26 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income
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