Modellportfolios Maßgeschneiderte Modellportfolios

Machen Sie unser Fachwissen zu Ihrem Wettbewerbsvorteil – mit gemeinsam entwickelten, individuell anpassbaren Modellportfolios mit gemeinsamem Markenauftritt.
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Warum Invesco als Partner? Maßgeschneiderte Modellportfolios – ganz nach Ihren Vorstellungen

Mit den maßgeschneiderten Modellportfolios von Invesco können Sie Anlagelösungen anbieten, die optimal zu Ihrem Geschäftsmodell passen und das Wachstum Ihres Beratungsgeschäfts unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Modellportfolios nach Ihren individuellen Vorgaben, von Ihren bevorzugten Managern und Produkttypen bis hin zu Ihrem Ansatz bei der Asset-Allokation.

Stärken Sie Ihre Marke

Verleihen Sie Ihren maßgeschneiderten Modellportfolios Ihre eigene Identität: mit einem individuellen Namen und Ihrem Logo auf den Materialien stärken Sie Ihre Marke gegenüber Ihren Kunden.

Bauen Sie die Kompetenzen Ihres Teams aus

Nutzen Sie praktische Unterstützung durch Berater sowie umfangreiche Ressourcen in den Bereichen Asset-Allokation und Manager-Research, um Portfolios aufzubauen und zu optimieren.

Flexible Umsetzung

Sie können Ihre maßgeschneiderten Modellportfolios selbst handeln oder den Handel über Drittanbieterplattformen abwickeln lassen, abhängig von der Verfügbarkeit beim jeweiligen Depotbank und auf der jeweiligen Plattform.

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Die maßgeschneiderten Modellportfolios von Invesco sind gemeinsam entwickelte Lösungen, die genau auf Ihre spezifischen Anlageziele und Kundenanforderungen zugeschnitten sind. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen erstellen wir Modellportfolios, die auf Ihre bevorzugten Fondsmanager, Produkttypen und Ihren Ansatz zur Asset-Allokation abgestimmt sind. Diese professionell verwalteten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Diversifikation und das Risikomanagement zu optimieren, während sie gleichzeitig Ihren täglichen Arbeitsaufwand bei der Portfolioverwaltung reduzieren und das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen.

Während einige Anbieter durch die ausschließliche Nutzung eigener Fonds die Flexibilität einschränken, setzt Invesco auf einen Best-in-Class-Ansatz mit offener Architektur, der die Einbindung externer Manager ermöglicht. Darüber hinaus bieten wir echte Individualisierung, sodass Modellportfolios genau auf die spezifischen Anforderungen von Kunden und Beratern zugeschnitten werden können. Unsere Modellportfolios nutzen Invescos proprietären Ansatz zur taktischen Asset-Allokation. So können sie aktiv an veränderte Marktbedingungen angepasst werden, um weiterhin im Einklang mit den angestrebten Anlagezielen und Risikoprofilen zu bleiben.

Auf Basis Ihrer Portfoliopräferenzen und des erwarteten Anlagevolumens schaffen wir Transparenz über die erforderlichen Mindestanlagevolumina und entwickeln eine kosteneffiziente Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Invesco bietet umfassende Unterstützung durch spezialisierte Investmentexperten, regelmäßige Marktupdates und Materialien für die Kundenkommunikation. So unterstützen wir Berater dabei, das Neugeschäft voranzutreiben und den Kundenservice weiter zu verbessern. 

Sie möchten mehr erfahren? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen Invesco-Vertriebsansprechpartner auf.

Erfahren Sie mehr über unsere Modellportfoliolösungen

Erhalten Sie Einblicke in unsere Modellportfolios

Für weitere Informationen zu unseren Modellportfolios wenden Sie sich bitte an Ihren Invesco-Ansprechpartner vor Ort oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten über das untenstehende Formular. Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung.

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  • Risikohinweis

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Hinweise

    Stand aller Daten ist der 09.10.2026 und sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. 


  • EMEA6005143/2026