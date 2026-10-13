Warum Invesco als Partner? Maßgeschneiderte Modellportfolios – ganz nach Ihren Vorstellungen
Mit den maßgeschneiderten Modellportfolios von Invesco können Sie Anlagelösungen anbieten, die optimal zu Ihrem Geschäftsmodell passen und das Wachstum Ihres Beratungsgeschäfts unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Modellportfolios nach Ihren individuellen Vorgaben, von Ihren bevorzugten Managern und Produkttypen bis hin zu Ihrem Ansatz bei der Asset-Allokation.
Stärken Sie Ihre Marke
Verleihen Sie Ihren maßgeschneiderten Modellportfolios Ihre eigene Identität: mit einem individuellen Namen und Ihrem Logo auf den Materialien stärken Sie Ihre Marke gegenüber Ihren Kunden.
Bauen Sie die Kompetenzen Ihres Teams aus
Nutzen Sie praktische Unterstützung durch Berater sowie umfangreiche Ressourcen in den Bereichen Asset-Allokation und Manager-Research, um Portfolios aufzubauen und zu optimieren.
Flexible Umsetzung
Sie können Ihre maßgeschneiderten Modellportfolios selbst handeln oder den Handel über Drittanbieterplattformen abwickeln lassen, abhängig von der Verfügbarkeit beim jeweiligen Depotbank und auf der jeweiligen Plattform.
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Die maßgeschneiderten Modellportfolios von Invesco sind gemeinsam entwickelte Lösungen, die genau auf Ihre spezifischen Anlageziele und Kundenanforderungen zugeschnitten sind. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen erstellen wir Modellportfolios, die auf Ihre bevorzugten Fondsmanager, Produkttypen und Ihren Ansatz zur Asset-Allokation abgestimmt sind. Diese professionell verwalteten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Diversifikation und das Risikomanagement zu optimieren, während sie gleichzeitig Ihren täglichen Arbeitsaufwand bei der Portfolioverwaltung reduzieren und das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen.
Während einige Anbieter durch die ausschließliche Nutzung eigener Fonds die Flexibilität einschränken, setzt Invesco auf einen Best-in-Class-Ansatz mit offener Architektur, der die Einbindung externer Manager ermöglicht. Darüber hinaus bieten wir echte Individualisierung, sodass Modellportfolios genau auf die spezifischen Anforderungen von Kunden und Beratern zugeschnitten werden können. Unsere Modellportfolios nutzen Invescos proprietären Ansatz zur taktischen Asset-Allokation. So können sie aktiv an veränderte Marktbedingungen angepasst werden, um weiterhin im Einklang mit den angestrebten Anlagezielen und Risikoprofilen zu bleiben.
Auf Basis Ihrer Portfoliopräferenzen und des erwarteten Anlagevolumens schaffen wir Transparenz über die erforderlichen Mindestanlagevolumina und entwickeln eine kosteneffiziente Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Invesco bietet umfassende Unterstützung durch spezialisierte Investmentexperten, regelmäßige Marktupdates und Materialien für die Kundenkommunikation. So unterstützen wir Berater dabei, das Neugeschäft voranzutreiben und den Kundenservice weiter zu verbessern.
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Erfahren Sie mehr über unsere Modellportfoliolösungen
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Die Modellportfolios von Invesco unterstützen Ihre Beratung und helfen Ihnen, bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen – mit standardisierten oder individuell zugeschnittenen Lösungen.
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Vorgefertigte ModellportfoliosEntdecken Sie unsere breit diversifizierten Portfolios mit klar definierten Risikoprofilen, die darauf abzielen, in unterschiedlichen Marktphasen attraktive Ergebnisse zu erzielen. Mit diesen sofort einsetzbaren Lösungen können Sie Anlagestrategien effizient umsetzen und gezielt auf die individuellen Anlageziele Ihrer Kunden ausrichten.
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Invesco Solutions
Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.