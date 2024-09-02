James McDermottroe

James McDermottroe

Fund Manager

Zur Person

James McDermottroe ist Fondsmanager im Asian and Emerging Market Equities Team in Henley, Großbritannien, mit den Schwerpunkten Schwellenländer ohne China und Metaverse.​

Er kam im August 2013 als Praktikant zu Invesco. Nach mehreren Praktika in unseren Teams für Schwellenländeraktien und US-Aktien in Henley wurde er im Dezember 2013 festes Mitglied des Emerging Market Equity Teams.

James McDermottroe hat einen MSc-Abschluss in Finanzwissenschaften & Bankwesen und einen BSc (Hons)-Abschluss in Mathematik von der University of Bath. Er ist CFACharterholder.

Profil

Jobtitel: Fondsmanager
Für Invesco tätig: 10 Jahre
Erfahrung: 10 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Asian and Emerging Market Equities

Managed Products

Fonds