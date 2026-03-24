Warum in globale Immobilien investieren?

Disclaimer-Text auf dem Bildschirm:

Rechtliche Hinweise

Diese Marketinginformation richtet sich ausschliesslich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Immobilien und Grundstücke können illiquide und schwer zu veräussern sein, sodass die Strategie solche Investitionen möglicherweise nicht zum gewünschten Zeitpunkt und zum beabsichtigten Preis verkaufen kann. Der Wert von Immobilien und Grundstücken obliegt grundsätzlich der Ansicht des Schätzers und wird möglicherweise nicht erreicht.

Sprecher: Tracey Luke, Managing Director Invesco Real State

01: Warum globale Immobilien?

Sprecher:

Immobilien sind weit mehr als nur Gebäude. Sie sind eine tragende Säule eines gut strukturierten Multi-Asset-Portfolios.

Grafik auf dem Bildschirm bei 0:24:

Kreisdiagramm mit dem Titel „Multi-Asset-Portfolio“. Rund um den Kreis befinden sich die folgenden sechs Kategorien: Börsennotierte Obligationen, Barmittel, Immobilien, Private Credit, Private Equity und börsennotierte Aktien.

Text unterhalb der Grafik: (1) Invesco Real Estate auf Basis von Daten von MSCI, Stand 30. Juni 2025. (2) MSCI, Bloomberg und FTSE EPRA/NAREIT Index, Stand: 30. September 2025. Die Korrelationen wurden für den längsten verfügbaren gemeinsamen Zeitraum von Q1 2008 bis Q3 2025 berechnet.

Sprecher:

Sie bieten eine Kombination aus laufenden Erträgen, Stabilität und langfristigem Wachstumspotenzial. Gleichzeitig weisen sie eine geringe Korrelation zu Aktien und Obligationen auf und verbessern so die Diversifikation Ihres Portfolios. Historisch gesehen haben globale Immobilien Merkmale gezeigt, die die Widerstandsfähigkeit des Portfolios auch in Phasen erhöhter Unsicherheit unterstützen können.



Globale Immobilien bilden zudem die grösste Anlageklasse innerhalb der Private Markets, mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 35 Billionen US-Dollar.

Sprecher:

Damit ist diese Anlageklasse deutlich grösser als Private Equity und Private Credit zusammen. Bei Immobilien handelt sich um eine der ältesten Anlageklassen, die sich ständig weiterentwickelt, um den sich wandelnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Globale Märkte eröffnen Zugang zu Sektoren, Regionen und Strategien, die auf dem heimischen Markt schlichtweg nicht verfügbar sind.

1:03 Grafik auf dem Bildschirm: Eine Weltkarte, auf der die USA, Australien, mehrere west- und mitteleuropäische Länder, China, Japan und Südkorea hervorgehoben sind

Sprecher:

Dies kann potenziell auch die Erträge und den Wertzuwachs in Ihrem Portfolio steigern. Die heutigen Bewertungen deuten auf einen attraktiven Einstiegszeitpunkt hin, wobei 2026 das Potenzial hat, ein starker Vintage-Jahrgang zu werden. Da sich die Kapitalmärkte zunehmend stabilisieren, erwarten wir einen Anstieg des Transaktionsvolumens, der eine Preiserholung mit sich bringen dürfte.



02: Warum globale Immobilien und warum jetzt?

Sprecher:

Immobilien passen sich dem demografischen und wirtschaftlichen Wandel an.

1:36 Grafik auf dem Bildschirm: Ein Kreis mit verschiedenen Immobilientreibern und -sektoren

Sprecher:

Menschen brauchen immer Orte zum Konsumieren, Wohnen, Arbeiten und Vernetzen. Doch wo wir das tun, ändert sich mit dem Wandel der Trends. Ein globaler Ansatz eröffnet Zugang zu wachstumsstarken Sektoren wie urbaner Logistik in Europa, Seniorenwohnen in Asien und und US-Gesundheitsimmobilien – Chancen, die in der Regel stark lokal geprägt sind.



Die Immobilienmärkte entwickeln sich kontinuierlich weiter - getrieben von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen, die weltweit nicht einheitlich verlaufen. Deshalb ist eine globale Perspektive so entscheidend.



03: Was sind die Haupttreiber globaler Immobilientrends?

Sprecher:

Zuerst möchte ich die Demographie nennen. Die alternde Bevölkerung treibt die Nachfrage nach Seniorenwohnen weltweit voran, am deutlichsten im asiatisch-pazifischen Raum. Gleichzeitig befeuert die Urbanisierung den Wohnungsbedarf in den Schwellenländern.

Zweitens: Technologie. Der Aufstieg von Cloud Computing und KI schafft weltweit Nachfrage nach Rechenzentren. Die relative Preisentwicklung in den einzelnen Märkten führt jedoch dazu, dass sich attraktive Investitionsmöglichkeiten im privaten Immobilienbereich auf sehr spezifische Standorte beschränken können.



Ein weiteres Beispiel ist das Gesundheitswesen. Das Wachstum bei medizinischen Bürogebäuden und Forschungseinrichtungen in den USA – wo ein Grossteil der Gesundheitsversorgung in Gebäuden in Privatbesitz erbracht wird – bietet vielen Anlegern Möglichkeiten jenseits ihrer Landesgrenzen.



Schliesslich spielen politische und regulatorische Entwicklungen eine zentrale Rolle für die heutigen Immobilientrends. Geopolitische Spannungen, Handelspolitik und das regulatorische Umfeld beeinflussen, wohin das Kapital fliesst und welche Sektoren florieren. Regionen mit stabiler Regierungsführung und wirtschaftsfreundlicher Politik bieten attraktive, robustere Investitionsmöglichkeiten, wie der Global Transparency Index Report von JLL belegt.

3:15 Einblendung des JLL Global Transparency Reports

Sprecher:

Die Fähigkeit, Portfolios an sich entwickelnden Trends auszurichten und politische Realitäten weltweit zu navigieren, ist ein entscheidender Grund dafür, dass globale Immobilien sowohl die Diversifikation als auch das Wachstumspotenzial verbessern können.



04: Warum jetzt?

Immobilien sind eine langfristige Anlageklasse. Sie werden durch beständige Ertragsströme gestützt, weshalb Anleger eine mehrjährige Perspektive einnehmen sollten. Dennoch glauben wir, dass das Jahr 2026 einen besonders interessanten Zeitpunkt für den Markteintritt darstellt, da sich die Bewertungen in allen Regionen stabilisiert haben und die Transaktionsvolumina sich erholen. Historisch gesehen haben Phasen nach Marktkorrekturen eine starke Performance geliefert. Langfristige Immobilienanleger haben frühere Abschwünge überstanden und dabei solide Fünf-Jahres-Renditen beibehalten. Diese Widerstandsfähigkeit, kombiniert mit dem heutigen attraktiven Einstiegspunkt, bietet jetzt einen günstigen Zeitpunkt für eine Allokation in globale Immobilien.



05: Warum Invesco?

Das globale Real Estate Team von Invesco ist 21 Standorten weltweit vertreten und ermöglicht es uns, einer Top-down-Strategie zu folgen, die von säkularen Trends getrieben wird. Dazu gehören der demografische Wandel, die Urbanisierung sowie Technologie und Innovation.

4:10 Grafik auf dem Bildschirm: Weltkarte mit Invesco-Standorten und Highlights, darunter: Ein erfahrenes Team von über 600 spezialisierten Immobilienexperten, Unsere Plattform verfügt über mehr als 40 Jahre Investmenterfahrung, 21 Standorte in Nordamerika, Europa und Asien, Wir sind stolz unter den Top 15 Immobilienmanagern gelistet zu sein.

Quelle: Invesco Real Estate. Der Bericht „Institutional Real Estate, Inc. Real Estate Managers Guide 2025“ (29. Mai 2025, aktuellster verfügbarer Bericht) listet IRE unter den Top 15 der Immobilienmanager nach dem Bruttowert des verwalteten Immobilienvermögens (AUM). Invesco zahlt eine Standard-Abonnementgebühr, um diese Rankings von Drittanbietern zu erhalten. Die Bezugnahme auf ein Ranking bietet keine Garantie für die künftige Wertentwicklung und ist über die Zeit hinweg nicht konstant.

Sprecher:

Wir nutzen diese Themen, um sie bestmöglich auf die lokalen Marktbedingungen anzuwenden. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, überzeugende Portfolios in den Industrieländern aufzubauen, die auf einem Mix aus Sektoren und Immobilientypen weltweit basieren. Indem wir uns an langfristigen strukturellen Trends orientieren, wollen wir Chancen dort nutzen, wo sie am stärksten ausgeprägt sind, anstatt uns auf das lokal verfügbare Angebot zu beschränken.

Disclaimer-Text auf dem Bildschirm:

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Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025, sofern nicht anders angegeben

Herausgegeben in Deutschland und Österreich durch Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg; Herausgegeben in der Schweiz und Liechtenstein vonInvesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

EMEA5319077/2020