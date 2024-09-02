Georg Elsaesser
Diplomabschluss in Wirtschaftsmathematik
Georg Elsässer ist Senior Portfolio Manager im Invesco Quantitative Strategies Team in Frankfurt. Er hat langjährige Erfahrung in systematischen Anlagestrategien und verantwortet ein breites Spektrum an faktorbasierten Anlagestrategien. Georg Elsässer ist seit 25 Jahren in der Investmentindustrie tätig und seit 2016 bei Invesco. Zuvor war er in Führungspositionen bei Allianz Global Investors, WestLB, CologneRe und HSBC tätig. Er hat ein Diplom in Wirtschaftsmathematik von der Universität Dortmund (1999).
Jobtitel: Senior Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung: 25 Jahre
Standort: Frankfurt
Team: Invesco Quantitative Strategies