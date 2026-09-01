Asad Bhatti

Asad Bhatti

Head of Emerging Markets

BAcc (Hons), CFA

Biografía

Asad es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.

Comenzó su carrera de inversión en Arthur Anderson en agosto de 2000 y se incorporó a Invesco en 2002 como Credit Analyst, dedicado a los mercados high yield. Es gestor desde 2015, cubriendo inicialmente el segmento high yield antes de cambiar a los mercados emergentes en 2017. Es responsable de la exposición del equipo a los mercados emergentes en varias carteras y gestiona un fondo de rentabilidad total.

Asad es licenciado (con honores) en Contabilidad por la Universidad de Glasgow. Además, es Chartered Financial Analyst (CFA).

Productos gestionados

Fondos

Managed Products

Fondos