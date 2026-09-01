Asad Bhatti

GPR,Renta fija INVGTRA
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
Ver fondo
Head of Emerging Markets
BAcc (Hons), CFA
Asad es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.
Comenzó su carrera de inversión en Arthur Anderson en agosto de 2000 y se incorporó a Invesco en 2002 como Credit Analyst, dedicado a los mercados high yield. Es gestor desde 2015, cubriendo inicialmente el segmento high yield antes de cambiar a los mercados emergentes en 2017. Es responsable de la exposición del equipo a los mercados emergentes en varias carteras y gestiona un fondo de rentabilidad total.
Asad es licenciado (con honores) en Contabilidad por la Universidad de Glasgow. Además, es Chartered Financial Analyst (CFA).
Cambiar país/página web
Confirma tu perfil de inversor para continuar
Selecciona una de las siguientes opciones: