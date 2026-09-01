Asad Bhatti

Asad es gestor de fondos en el equipo de renta fija de Invesco.

Comenzó su carrera de inversión en Arthur Anderson en agosto de 2000 y se incorporó a Invesco en 2002 como Credit Analyst, dedicado a los mercados high yield. Es gestor desde 2015, cubriendo inicialmente el segmento high yield antes de cambiar a los mercados emergentes en 2017. Es responsable de la exposición del equipo a los mercados emergentes en varias carteras y gestiona un fondo de rentabilidad total.

Asad es licenciado (con honores) en Contabilidad por la Universidad de Glasgow. Además, es Chartered Financial Analyst (CFA).