Tom Hemmant

Tom Hemmant

Fund Manager

BSc, ACA

Biografía

Tom es gestor de fondos del equipo de renta fija de Invesco.

Comenzó su carrera en PricewaterhouseCoopers en 2002. En 2005 se incorporó al equipo Corporate Finance de International Power plc, donde trabajó en la adquisición y financiación de proyectos de generación de energía, así como en proyectos de financiación corporativa. Se incorporó al equipo de renta fija de Invesco en 2011 como Credit Analyst y se convirtió en Fund Manager en 2020. Gestiona los fondos de bonos climáticos del equipo y otros fondos de crédito.

Tom es licenciado en Economía por la Universidad de Southampton. Es censor jurado de cuentas por la ACA.

Productos gestionados

Fondos

Profile

Job title: Fund Manager
In group: 12 Years
Experience: 21 Years
Location: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income

Managed Products

Fondos