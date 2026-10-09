Tomoaki Kota

Tomoaki se unirá a Invesco Japan en octubre de 2026 para asumir los puestos de Chief Investment Officer y Chief Portfolio Manager a partir de noviembre, donde aportará sus 28 años de experiencia en el sector de las inversiones.

Anteriormente, era Senior Portfolio Manager en Asset Management One. Dirigió y gestionó la estrategia Japan Active Market Oriented IV, una estrategia de inversión activa en renta variable japonesa. Su equipo y él gestionan más de un billón de yenes tanto para clientes nacionales como internacionales. Antes de incorporarse a DIAM Asset Management en 2008, empresa que posteriormente se integró en Asset Management One, se especializó en inversiones crediticias en Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Antes de eso, trabajó en Tokyo Mitsubishi Asset Management, donde desempeñó el cargo de gestor de cartera y analista de investigación en la división de inversiones en renta variable japonesa desde 1999. En 1994, comenzó su trayectoria profesional en el Banco de Tokio.

Tomoaki se licenció en Economía en la Universidad de Osaka. También es analista certificado por la Securities Analysts Association of Japan.