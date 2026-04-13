Clint Harris is Global Head van Invesco Solutions and Custom Strategies (ISCS), een team dat zich inzet voor de meest complexe behoeften van onze klanten door de volledige kracht van Invesco's mogelijkheden te benutten. Het team werkt wereldwijd samen met vermogende en institutionele klanten die op zoek zijn naar unieke oplossingen en maakt daarbij gebruik van expertise in verschillende regio's, beleggingsinstrumenten, activaklassen en public-private markten. ISCS biedt de belangrijkste mogelijkheden, zoals Activaspreiding, Wereldwijde multi-asset-strategieën, Systematische aandelen, Adviesoplossingen, Afzonderlijk beheerde accounts en Modelportefeuilles. In deze functie zorgt Harris voor een naadloze verbinding tussen uitmuntende beleggingen en de uitvoering via de klant, waardoor een toonaangevende ervaring en resultaten worden geboden. Hij is lid van de Investment Management Advisory Council.

Clint Harris kwam in 1999 bij Invesco. Sindsdien heeft hij klantgerichte resultaten voor producten, beleggingen en distributie begeleid en geleverd. Hij hielp bij de introductie van het Invesco Separately Managed Accounts (SMA)-platform, bouwde wereldwijd de Invesco Dividend Value-franchise op en was het meest recent verantwoordelijk voor Invesco Wealth Management Platforms, om strategische partnerschappen met de grootste klanten van het bedrijf te bevorderen.

Harris heeft een dubbele BA-graad in economie en marketing en een specialisatie in internationale business aan de Oglethorpe University. Hij is CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst®) en bezit de licenties Series 7, 24, 51, 63 en 66. Dhr. Harris zit momenteel in de raad van bestuur van de Expect Miracles Foundation en is de bestuursvoorzitter van Nicsa.