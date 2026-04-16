Guerre en Iran : Qu’est-ce qui explique la confiance des investisseurs?

« Tout dépend de la durée du conflit. » Je ne me souviens pas d’avoir entendu d’autres phrase aussi souvent pendant le conflit en cours en Iran. Je sais que je l’ai dit plus d’une fois. C’est devenu une sorte de raccourci pour expliquer l’incertitude que cause le conflit pour les économies et les marchés. Si seulement nous savions combien de temps durerait tout cela, nous pourrions en comprendre l’incidence sur la croissance, l’inflation, les politiques et les marchés.

Au départ, de nombreuses personnes ont supposé que si le conflit durait plus de quelques semaines, cela aurait une incidence très négative sur les actifs risqués. Cela fait maintenant près de six semaines. Pourtant, l’indice S&P 500 est presque au même niveau depuis le début du conflit1.Les écarts de taux se sont resserrés2. La volatilité a bondi au départ, puis s’est repliée3. Comme c’est souvent le cas, les marchés semblent avoir absorbé le choc4.

Cette réalité nous force à revoir l’hypothèse initiale.

Les explications contre les détails

Ce n’est peut-être pas la durée qui comptait le plus. Peut-être était-il plus important de voir si le marché finirait par croire qu’on ne pouvait pas prévoir quand le conflit prendrait fin. Les investisseurs ont montré peu d’intérêt pour l’évaluation de la valeur attendue dans les pires scénarios ouverts5, surtout après l’effet en dent de scie du Jour de la libération de l’an dernier. Ils se souviennent peut-être du coût lié à l’adoption trop hâtive d’une approche excessivement défensive.

Dans ce contexte, les marchés semblent avoir fait preuve de jugement. Apparemment, ils n’ont pas évalué que ce conflit continuerait à s’aggraver éternellement. Comme nous avons pu le constater la semaine dernière, la simple mention d’un cessez-le-feu a suffi à raviver la confiance à l’égard du risque. Il est étonnant que la barre soit placée aussi bas en matière de soulagement.

Les modalités d’un cessez-le-feu demeurent nébuleuses. Les sceptiques se sont empressés de soulever des questions au sujet des droits de passage perçus par l’Iran dans le détroit d’Ormuz et du temps nécessaire à la reconstruction des infrastructures énergétiques endommagées. Les premiers rapports indiquent que l’Iran exigera des droits de 1 $ par baril de pétrole transitant par le détroit d’Hormuz6. La transformation du détroit en chemin de passage policé pourrait également entraîner une hausse des primes d’assurance et des coûts de financement pour l’ensemble du complexe énergétique.

Ces risques sont réels, mais les incitatifs sont importants. L’Iran a des milliards de raisons de normaliser les flux d’énergie. Les producteurs arabes de la région ont de solides incitatifs pour reconstruire les infrastructures rapidement et préserver leurs parts de marché. Si le système énergétique était entravé de façon permanente, cela nuirait à toutes les parties prenantes.

Est-ce que cela signifie que les prix retourneront à 55 $ le baril7? Pas nécessairement. Mais cela donne-t-il à penser que les prix pourraient baisser par rapport aux sommets récemment atteints tout en demeurant élevés par rapport aux niveaux d’avant le conflit? Cela me semble probable. En fin de compte, le changement psychologique, qui consiste à passer d’ignorer si le conflit aura une fin à considérer que ce sera le cas, est peut être plus important que le fait de connaître la date exacte à laquelle il prendra fin. Apparemment, ce dont les marchés ont le plus besoin, c’est de considérer que le conflit aura une fin plutôt que de savoir exactement à quelle date ce sera le cas, et les transactions ont tout simplement tendance à bien se dérouler lorsque les conditions s’améliorent par rapport aux attentes négatives.

Le contexte macroéconomique demeure favorable

Au-delà du conflit en tant que tel, le contexte macroéconomique général offre toujours un soutien. À l’échelle mondiale, les principaux indicateurs sont demeurés résilients8. Par rapport à l’inflation, les attentes sont élevées, mais contenues9. Et après un rapport tiède sur l’inflation de base10, la Réserve fédérale pourrait même commencer à envisager des réductions de taux à l’avenir. Ce n’est pas le contexte parfait qu’on envisageait au début de l’année, mais à mon avis, il peut tout de même soutenir les actifs risqués.

En résumé : Les répercussions du conflit sur le marché n’ont peut-être jamais été entièrement tributaires de sa durée. Elles pourraient plutôt dépendre de la confiance des investisseurs à l’égard de la possibilité que le conflit prenne fin.