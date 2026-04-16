Guerre en Iran : Qu’est-ce qui explique la confiance des investisseurs?

Renseignements importants
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Image : Tetra Images / Getty
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.
Toutes les données sont exprimées en dollars américains.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
Un point de base correspond à un centième de point de pourcentage.
L’indice Bloomberg US Corporate Bond mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables à taux fixe de qualité investissement. Ce marché comprend les titres libellés en dollars américains émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et des services financiers.
L’indice de volatilité VIX® du CBOE est une mesure clé de la volatilité prévue à court terme sur le marché qui est obtenue à partir des cours des options de l’indice S&P 500. VIX est le symbole boursier de l’indice de volatilité Chicago Board Options Exchange (CBOE), qui est un indicateur des attentes du marché en matière de volatilité sur 30 jours.
L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix à la consommation et est une mesure de l’inflation couramment citée.
L’écart de taux est la différence de taux entre des obligations dont l’échéance est semblable, mais dont la qualité du crédit est différente.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur général de l’activité économique d’un pays qui mesure la valeur monétaire de tous les biens finis et services produits dans ce pays au cours d’une période donnée.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
L’écart ajusté en fonction des options est l’écart de taux qui doit être ajouté à une courbe de référence pour actualiser les paiements d’un titre afin qu’ils correspondent à son prix sur le marché, en utilisant un modèle de tarification dynamique qui tient compte des options intégrées.
Un actif risqué est généralement décrit comme un titre ou un instrument financier qui comporte des risques et dont le prix est susceptible de fluctuer.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier américain.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Les opinions exprimées ci-dessus sont celles des auteurs en date du 10 avril 2026. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.