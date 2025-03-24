Investir dans l’obligataire avec les ETF

Dans un environnement de marché volatil, les produits de taux au jour (overnight rate) le jour peuvent offrir une solution intéressante pour protéger le capital et, potentiellement, faire office de « valeur refuge » en cas de tensions géopolitiques et d’incertitude politique. Les stratégies liées à des indices de référence tels que l’€STR, le SOFR ou le SONIA peuvent générer des rendements attrayants par rapport aux comptes de dépôt en espèces, sans pâtir du risque de duration associé aux titres obligataires traditionels. En raison de leur liquidité et de leur flexibilité, ces stratégies peuvent également s’avérer idéales pour gérer les liquidités non allouées ou faire face à des conditions incertaines avec agilité.
Nous avons élargi notre gamme d’ETF basés sur des swaps avec le lancement de nos premiers produits synthétiques obligataires. Nos ETF Invesco Overnight Return Swap UCITS offrent aux investisseurs une exposition efficace aux principaux taux d’intérêt de référence au jour le jour en USD, en EUR et en GBP.