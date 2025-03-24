Investir dans l’obligataire avec les ETF

Pour les investisseurs cherchant des moyens innovants de diversifier leur portefeuille de revenus, la tranche de la plus haute qualité notée AAA des obligations adossées à des prêts (CLO) peut offrir une proposition d’investissement attrayante. Les AAA CLO offrent certains des rendements les plus attrayants parmi les crédits « investment grade » de grande qualité tout en ayant une faible sensibilité aux taux d’intérêt grâce à leur structure à taux flottant et en montrant une faible corrélation avec des classes d’actifs traditionnelles, ce qui peut potentiellement améliorer les rendements ajustés au risque du portefeuille. Pour en savoir plus sur l’intérêt d’ajouter des obligations AAA CLO à votre portefeuille.

Nous proposons deux ETF faisant l’objet d’une gestion dynamique et offrant une transparence totale, une efficacité des coûts et une liquidité accrue à cette classe d’actifs dynamique. Ces stratégies offrent une exposition diversifiée au large marché des AAA CLO libellées en USD (avec des classes d’actions couvertes en GBP disponibles pour ceux qui cherchent à atténuer le risque de change) et AAA CLO libellées en EUR.

Gérés par Invesco Private Credit, les ETF suivent une approche active de sélection des gestionnaires, détenant un portefeuille principalement composé de notes CLO à taux variable notées AAA, avec la flexibilité supplémentaire d’allouer à certaines valeurs non incluses dans les indices de référence. En tant que l'un des plus grands gestionnaires de prêts bancaires au monde et un émetteur de CLO de longue date, nous comprenons l'importance de sélectionner les bons gestionnaires de CLO dans nos investissements et utilisons notre expérience de plus de 30 ans pour sélectionner activement les titres, visant à offrir des rendements similaires à ceux de l'indice de référence.

Ces produits sont destinés uniquement aux investisseurs institutionnels.