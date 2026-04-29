Trois points importants à retenir des audiences de Kevin Warsh pour la présidence de la Fed

Cette semaine, je vais faire une brève pause dans mes commentaires sur le conflit avec l’Iran. Non pas parce qu’il manque d’importance, mais parce qu’il semble susciter un intérêt passager chez les marchés financiers. Les actions ont atteint des sommets historiques en milieu de semaine et ont clôturé la semaine près de ces niveaux.1 Les rendements obligataires sont généralement restés dans une fourchette étroite.2 Les écarts de taux ont à peine bougé.3 Le dollar américain s’est généralement affaibli en avril.4 En bref, les marchés semblaient croire que le pire du conflit était derrière nous et que les conditions s’amélioreraient avec le temps.

Par ailleurs, les données économiques ont fait preuve de résilience. Les données des indices mondiaux des directeurs d’achats (PMI) du secteur manufacturier, aux États-Unis et au Royaume-Uni, demeurent solides et compatibles avec une expansion.5 Les ventes au détail aux États-Unis ont réservé une surprise à la hausse,6 renforçant l’idée que le consommateur demeure actif malgré les prix élevés de l’essence.7 Si les marchés sont un mécanisme prospectif d’actualisation, ils semblent nous dire que la géopolitique n’est plus la variable dominante et que le contexte économique demeure viable.

Je veux plutôt me concentrer cette semaine sur quelque chose qui, à mon avis, aura beaucoup plus d’importance pour l’économie et les marchés américains à moyen et à long terme. Il s’agit de la transition à la direction de la Réserve fédérale (Fed). Le fait que Kevin Warsh se profile comme le prochain président de la Fed mérite d’être souligné à plusieurs égards. Voici les trois points importants que je retiens de son témoignage devant le Congrès la semaine dernière.

1. Importance de l’indépendance de la Fed

L’indépendance de la Fed suscite des inquiétudes, tout comme la crainte que Warsh soit nommé à la Fed pour exécuter les volontés du président. Dans son témoignage, Warsh a souligné l’importance de l’indépendance de la Fed et a laissé entendre qu’il comptait prendre des décisions de politique monétaire sans provoquer inutilement l’administration.8

La question de savoir si cet équilibre peut être maintenu au fil du temps reste ouverte, mais pour l’instant, les investisseurs semblaient prêts à lui accorder le bénéfice du doute. Les prévisions inflationnistes à plus long terme aux États-Unis demeurent bien ancrées,9 ce qui donne à penser que les marchés ne tiennent pas compte actuellement de préoccupations liées à une ingérence politique dans la politique monétaire.

2. Interprétation plus nuancée de l’inflation

Le ton adopté par Warsh est de plus en plus conciliant par rapport à celui qu’il avait adopté lors de son premier passage à la Fed en tant que membre du Conseil des gouverneurs. À l’époque, il affichait (inexplicablement?) un ton plus ferme au lendemain de la crise financière mondiale. Ce qui m’a le plus frappé lors des audiences de la semaine dernière, c’est son ouverture à une interprétation plus nuancée de l’inflation, particulièrement dans un contexte marqué par des gains de productivité tirés par l’intelligence artificielle (IA), des droits de douane et des chocs liés au pétrole.

Le soutien de Warsh à des mesures de l’inflation comme l’inflation médiane, qui se concentre sur l’observation centrale, et l’inflation moyenne tronquée, qui exclut les mouvements extrêmes aux deux extrémités, peut donner à certains l’impression que les règles du jeu changent. Cependant, dans le contexte actuel, elles sont probablement plus pertinentes, à mon avis. La Fed ne devrait pas déterminer sa politique monétaire en fonction de hausses temporaires des prix causées par des droits de douane, une guerre ou des perturbations de l’approvisionnement. Ces mesures de rechange sont explicitement conçues pour faire abstraction de ces chocs et mieux saisir les tendances sous-jacentes de l’inflation.

En pratique, cela pourrait ne pas représenter une rupture spectaculaire par rapport à la façon dont le président Powell a abordé les droits de douane et les risques géopolitiques, mais Warsh a semblé plus disposé à officialiser ce cadre en élargissant l’ensemble des indicateurs d’inflation auxquels les décideurs accordent de l’importance.

3. Réduire lentement la taille du bilan de la Fed

La politique relative au bilan est le domaine où il a d’abord affiché un ton plus ferme, mais il y a une nuance importante. Warsh s’est dit souhaité réduire la taille du bilan de la Fed, tout en précisant clairement qu’il ne s’agit pas d’une mesure qui peut ou devrait être mise en œuvre rapidement. Il a reconnu qu’il a fallu des décennies pour constituer le bilan et que sa réduction nécessitera du temps, de la patience et de la prudence.

Fait tout aussi important, toute modification de la politique relative au bilan nécessitera un consensus au sein du Federal Open Market Committee (FOMC), ce qui renforce l’idée qu’il s’agirait d’un processus réfléchi et collectif plutôt que d’un virage unilatéral de politique.

En résumé :

J’ai entendu un discours globalement conciliant, pragmatique et respectueux de l’indépendance institutionnelle. Les marchés semblaient généralement du même avis. Je considère que cette combinaison est favorable aux actions, et cela renforce ma propension de longue date à ne pas aller à l’encontre de la Fed.