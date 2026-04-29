Trois points importants à retenir des audiences de Kevin Warsh pour la présidence de la Fed

Renseignements importants
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Image : Douglas Rissing / Getty
Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.
Toutes les données sont exprimées en dollars américains.
Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.
Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.
Il est impossible d’investir directement dans un indice.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.
L’écart de taux est la différence de taux entre des obligations dont l’échéance est semblable, mais dont la qualité du crédit est différente.
La Réserve fédérale de Dallas mène chaque mois le Sondage sur les perspectives du secteur manufacturier du Texas afin d’obtenir une évaluation rapide de l’activité manufacturière de l’État. On demande aux entreprises si la production, l’emploi, les commandes, les prix et d’autres indicateurs ont augmenté, diminué ou sont demeurés inchangés par rapport au mois précédent.
Un ton conciliant fait référence à des perspectives économiques qui soutiennent généralement des taux d’intérêt faibles comme moyens d’encourager la croissance au sein de l’économie
Le Federal Open Market Committee (FOMC) est un comité de la Réserve fédérale américaine qui se réunit régulièrement pour établir la politique monétaire, y compris les taux d’intérêt imputés aux banques.
Le ton ferme décrit la préférence d’une banque centrale ou d’un décideur pour un resserrement de la politique monétaire, habituellement pour lutter contre l’inflation.
L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.
L’inflation médiane (souvent mesurée au moyen de l’IPC médian) est une mesure de moyenne tronquée qui représente la variation de prix de la composante située au 50e centile d’un panier de biens pondéré.
L’assouplissement monétaire fait référence à la baisse des taux d’intérêt et des ratios de dépôts par les banques centrales.
L’écart ajusté en fonction des options est l’écart de taux qui doit être ajouté à une courbe de référence pour actualiser les paiements d’un titre afin qu’ils correspondent à son prix sur le marché, en utilisant un modèle de tarification dynamique qui tient compte des options intégrées.
Les indices des directeurs d’achats sont fondés sur des enquêtes mensuelles menées auprès de sociétés du monde entier et évaluent les conditions économiques dans les secteurs de la fabrication et des services.
L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier américain.
De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.
Un taux d’inflation moyenne tronquée est une mesure de l’inflation sous-jacente qui calcule la variation moyenne des prix après le retrait (ou la troncature) d’un pourcentage précis des hausses et des baisses de prix les plus extrêmes, ou de valeurs aberrantes.
Les opinions exprimées ci-dessus sont celles des auteurs en date du 24 avril 2026. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.