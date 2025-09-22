Obligations

Notre équipe spécialisée en dette émergente offre une couverture complète des marchés émergents en devises fortes et locales, avec une expertise reconnue dans la gestion de stratégies dédiées et de solutions multi-actifs en matière de crédit, de taux et de taux de change émergents, fournissant ainsi une plateforme d’investissement intégrée et polyvalente. Nos stratégies reposent sur un cadre macroéconomique solide, s’appuyant sur notre plateforme mondiale dédiée aux marchés émergents pour nourrir une vision globale interconnectée.

6 milliards d’USD

L’équipe gère plus de 6 milliards d’USD sur sa plateforme, avec une gamme variée de produits incluant des stratégies en devises locales, fortes et mixtes des marchés émergents. 

+ de 25 ans

Nous gérons des portefeuilles de dette émergente depuis plus de 25 ans.

Plus de 90 pays

Nous couvrons plus de 90 pays et intégrons les critères ESG dans les processus d’investissement de chacune de nos stratégies.

Qu’est-ce que la dette émergente ?

La dette des marchés émergents est la dette obligataire émise par les pays dont les économies sont en développement ainsi que par les entreprises de ces pays. Elle inclut les devises locales et fortes. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. L’optionalité intégrée dans les obligations émergentes permet aux investisseurs de tirer parti de l’évolution des conditions de marché tout en disposant de plusieurs leviers pour limiter les risques baissiers et générer un alpha significatif.

Une équipe et un processus intégrés s’appuyant sur notre plateforme mondiale dédiée aux marchés émergents

La structure de notre équipe favorise une vision globale en renforçant la collaboration et les synergies entre les différentes équipes d’Invesco Fixed Income (IFI), combinant perspectives mondiales et expertise locale pour proposer une plateforme offrant une couverture complète. Notre approche combine analyses macroéconomiques et spécifiques aux pays, sur les marchés développés et émergents, afin de limiter les risques baissiers tout en optimisant les rendements sur un marché en constante évolution. En investissant dans la dette émergente, nos clients peuvent bénéficier d’une diversification de leur stratégie obligataire et d’une amélioration des rendements.

Ville à la tombée de la nuit, traversée par une route

Intégration des facteurs ESG

L’intégration des facteurs ESG dans l’investissement souverain doit, à notre avis, inclure une évaluation des intentions politiques d’un gouvernement. Nous nous efforçons d’intégrer les facteurs ESG à toutes les étapes du processus d’investissement et de la construction du portefeuille. Nous pensons que les pays dirigés par un gouvernement de qualité et favorable aux politiques d’investissement sont intrinsèquement bénéfiques pour la durabilité à long terme. Cela a un impact environnemental et social positif durable sur le bien-être des citoyens de ces pays.

FAQ

La dette des marchés émergents est la dette obligataire émise par les pays dont les économies sont en développement ainsi que par les entreprises de ces pays. Elle inclut les devises locales et fortes. 

Les marchés obligataires mondiaux ont affiché de solides performances en 2025. La dette des marchés émergents, en devises locales comme en devises fortes, a fait preuve de résilience tout au long du cycle monétaire mondial, malgré une incertitude géopolitique élevée. À l’avenir, nous restons positifs sur les actifs des marchés émergents, soutenus par des valorisations globalement attractives et des opportunités de création d’alpha convaincantes sur les taux d’intérêt et devises des marchés émergents.

Les obligations libellées en devises locales sont des titres de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, dans la devise du pays où ils sont domiciliés. Les sources de performance sont les taux de rendement en devise locale, les plus-values en capital (évolution de la courbe de taux ou qualité de crédit) et les taux de change. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. En raison d’une croissance continue, les obligations libellées en devises locales ont tendance à être plus liquides que les obligations libellées en devises fortes. Le nombre de marchés de dette émergente liquide et libellée en devises locales accessibles aux investisseurs étrangers ne cesse d’augmenter.

Les obligations libellées en devises fortes sont des instruments de dette émis par des émetteurs souverains ou par d’autres entreprises, libellées dans d’autres devises (généralement dans la devise d’un pays développé, comme le dollar ou l’euro). De nombreux pays à faibles revenus et à faible développement économique et de nombreux « marchés frontières » sont encouragés à émettre de la dette libellée en devises fortes pour attirer des investissements étrangers, et non pas dans leur devise locale (la dette libellée en dollars ou en euros est perçue comme moins risquée).

Vous pouvez investir dans la dette émergente par le biais de fonds communs de placement faisant l’objet d’une gestion dynamique ou de fonds indiciels cotés (ETF). Invesco propose une vaste gamme de fonds et ETF à gestion dynamique. 

L’intégration des critères ESG dans les pratiques d’investissement évolue rapidement pour les investisseurs obligataires. Il existe un intérêt réglementaire croissant et une hausse de la demande de marché pour les investissements durables. De plus, certains investisseurs expriment une préférence croissante pour ce type de placement.

Les moteurs de rendement proviennent des rendements locaux, de l’appréciation du capital (variations de la courbe des rendements ou de la solvabilité) et du taux de change.

  • Risques d’investissement

    Pour une information complète sur les risques, référez-vous aux documents légaux.

    La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie dû aux fluctuations des taux de change) et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les instruments de dette sont exposés au risque de crédit qui correspond à la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les variations des taux d'intérêt entraîneront des fluctuations de la valeur du fonds. Le fonds utilise des produits dérivés (instruments complexes) à des fins d'investissement, ce qui peut entraîner un effet de levier important et entraîner d'importantes fluctuations de la valeur du fonds. Une part importante du fonds est investie dans des pays moins développés et vous devez donc être préparé(e) à supporter des fluctuations considérables de sa valeur. Le fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine qui peuvent impliquer des contraintes réglementaires importantes susceptibles d'affecter la liquidité et/ou la performance des investissements du fonds. L’investissement dans des titres de créance à notation de crédit plus faible peut engendrer d’importantes fluctuations dans la valeur du fonds. Le fonds peut investir dans des titres en difficulté qui comportent un risque important de perte en capital.

    Information importante

    Données au 30 juin 2025, sauf indication contraire. Il s’agit de matériel marketing et ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations en matière d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, ni aucune interdiction de négocier avant publication.

    Lorsque des particuliers ou des entreprises ont exprimé des opinions, celles-ci sont basées sur les conditions actuelles du marché, elles peuvent différer de celles d'autres professionnels de l'investissement et sont sujettes à changement sans préavis.

    Pour plus d'informations sur nos fonds et les risques associés, veuillez vous reporter aux Documents d'informations clés / Documents d'informations clés pour l'investisseur (disponibles dans la langue locale) spécifiques aux catégories d'actions, aux Rapports annuels ou intermédiaires, au Prospectus et aux documents constitutifs, disponibles sur www.invesco.eu Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation. Toutes les classes d'actions de ce fonds peuvent ne pas être disponibles à la vente publique dans toutes les juridictions et toutes les classes d'actions ne sont pas identiques et ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds faisant l’objet d’une gestion active et non pas l’acquisition d’un actif sous-jacent.

    Toute décision d'investissement doit prendre en compte toutes les caractéristiques du fonds telles que décrites dans les documents légaux. Pour en savoir plus sur les aspects liés à la durabilité, rendez-vous sur https://www.invescomanagementcompany.lu.

