Les obligations libellées en devises locales sont des titres de dette émis par des émetteurs souverains ou par des entreprises, dans la devise du pays où ils sont domiciliés. Les sources de performance sont les taux de rendement en devise locale, les plus-values en capital (évolution de la courbe de taux ou qualité de crédit) et les taux de change. Dans la mesure où les pays peuvent se situer à des stades différents du cycle économique les uns des autres, il arrive que les taux d’intérêt et les taux de rendement soient décorrélés de ceux des marchés développés. En raison d’une croissance continue, les obligations libellées en devises locales ont tendance à être plus liquides que les obligations libellées en devises fortes. Le nombre de marchés de dette émergente liquide et libellée en devises locales accessibles aux investisseurs étrangers ne cesse d’augmenter.

Les obligations libellées en devises fortes sont des instruments de dette émis par des émetteurs souverains ou par d’autres entreprises, libellées dans d’autres devises (généralement dans la devise d’un pays développé, comme le dollar ou l’euro). De nombreux pays à faibles revenus et à faible développement économique et de nombreux « marchés frontières » sont encouragés à émettre de la dette libellée en devises fortes pour attirer des investissements étrangers, et non pas dans leur devise locale (la dette libellée en dollars ou en euros est perçue comme moins risquée).