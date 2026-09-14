Digital-Investor-Intelligence-Bericht Turning access into action

Wie verhaltensökonomische Erkenntnisse Europas Sparer zum Anleger machen
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ÜBER DEN Report

Investieren war noch nie zugänglicher, dennoch verbleiben im Vereinigten Königreich, Deutschland und Italien weiterhin erhebliche Geldbeträge in Sparanlagen. Neue Studien zeigen, dass der fehlende Zugang nicht mehr das größte Hindernis für Geldanlagen ist. Dieser Report erläutert, wie Banken, Fintechs und Vermögensplattformen Sparer dabei unterstützen können, sich bereit für das Investieren zu fühlen.

6.000 befragte Personen

Wir haben 6.000 Personen befragt, um zu verstehen, warum Haushalte ihr Erspartes weiterhin in bar oder auf dem Sparkonto halten.

12 verhaltensbedingte Hürden

Wir haben 12 verhaltensbedingte Hürden analysiert, um zu verstehen, was Menschen vom Anlegen abhält.

4 Sparertypen

Wir stellen vier Sparertypen und vier auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Aktivierungsstrategien vor.

01

1,16 Billionen Euro potenziell entgangenes Vermögen

Hätten Haushalte zwischen 2015 und 2025 nur die Hälfte ihrer jährlichen Sparbeiträge in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert, hätten sie potenziell ein zusätzliches kollektives Vermögen von 1,16 Billionen EUR erwirtschaften können. Unsere Umfrage deutet auf eine psychologische Lücke hin, die geschlossen werden muss, bevor die finanzielle geschlossen werden kann.

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02

Die meisten Sparer haben Interesse am Investieren

71 % der Sparer im Vereinigten Königreich, 67 % der deutschen Sparer und 65 % der italienischen Sparer geben an, an Geldanlagen interessiert zu sein. Dennoch machen viele nie den ersten Schritt. Die Herausforderung für die Branche hat sich gewandelt: Es geht nicht mehr nur darum, Bewusstsein zu schaffen, sondern Absichten in Aktionen umzuwandeln.

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03

Was Sparer vom Investieren abhält

Die Überwindung von Angst ist die größte einzelne Chance zur Neukundengewinnung in der Vermögensverwaltung. Nur 40 % der interessierten Sparer nennen mangelndes Wissen als Hürde und nur 23 % fehlendes Kapital. Im Gegensatz dazu geben 53 % an, dass Angst sie zurückhält.

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Erhalten Sie den vollständigen „Turning access into action“ Report und entdecken Sie marktspezifische Erkenntnisse sowie konkrete Handlungsempfehlungen, mit denen interessierte Sparer zu Anlegern werden können.

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    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 19.08.2026, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

  • EMEA 5873241