GPR,Ausgewogen
Invesco Sustainable Global Income Fund
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Head of Global Equities
BSc in Economics, Securities Institute Diploma, the Investment Management Certificate from the CFA Society of the UK.
Stephen ist Lead Manager für die Henley Investment Centre Global Opportunities Strategy.
Er ist auf Concentrated Global Equity Portfolios spezialisiert.
Stephen Anness war im September 2009 ein Gründungsmitglied der Invesco Perpetual Global Equity Group und war ein treibender Faktor der Ideengewinnung und des Stock Selection Prozesses.
Stephen begann seine Investmentkarriere beim in Henley ansässigen UK Equities Team und kam im Juli 2002 als Trainee Analyst zum Unternehmen, nachdem er der Firma im Juli 2002 als Nachwuchsanalyst beitrat. Seit September 2004 managte Stephen Anness die UK Equity Portfolios. Im Jahre 2008 übernahm er weitere Portfolio Management Aufgaben und steigerte dadurch seinen Verantwortungsbereich.
Stephen Anness hat einen Bachelor of Science Abschluss der University of Swansea. Er besitzt ein Securities Institute Diploma, ist zertifizierter Chartered Financial Analyst® (CFA ®) der Society of the UK und hat Corporate Finance an der London Business School studiert.
|Position
|Head of Global Equities
|Für Invesco tätig
|17 Jahre
|Erfahrung
|17 Jahre
|Standort
|Henley-on-Thames
|Team
|Invesco Global Equities
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