Bethany Shard

Beth es Fund Manager del equipo de Renta Variable de Europa y del Reino Unido, donde gestiona carteras de la estrategia UK Value del equipo junto con Martin Walker.

En 2014 comenzó su trayectoria profesional en Ernst & Young. Empezó en el equipo de Auditoría Corporativa, antes de pasar a Servicios de Asesoramiento en Operaciones, donde realizó la diligencia debida financiera en operaciones del sector TMT.

En enero de 2019, pasó a formar parte del equipo Finance & Corporate Strategy de Invesco. Beth se incorporó al equipo de Renta Variable del Reino Unido en febrero de 2020 como analista, antes de asumir responsabilidades en la gestión de fondos en marzo de 2023.

Además, es contable colegiada, posee el Certificado de Gestión de Inversiones de la CFA Society de Reino Unido y es licenciada en Ciencias Naturales (con honores) por la Universidad de Durham.