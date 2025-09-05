John Burrello es Senior Portfolio Manager en el equipo Asset Allocation de Invesco Global. En su puesto, Burrello se centra en estrategias de inversión multiactivos y orientadas a los resultados en el campo de la renta variable, lo que incluye estrategias de cobertura, de rentas procedentes de opciones, de asignación de activos y de inversión macro global.

Burrello se incorporó a Invesco en 2012 y se unió al equipo Global Asset Allocation en 2016. Anteriormente fue socio de Continental Advisors, un fondo de cobertura situado en Chicago, donde trabajó principalmente en el análisis de renta variable, la gestión de riesgos de derivados y el diseño de carteras. Burrello comenzó su carrera como gestor de inversiones en UBS O’Connor en 1999.

Burrello se graduó en la Indiana University. También ha obtenido la titulación como Chartered Financial Analyst® (CFA) y forma parte de la CFA Society of Atlanta. También cuenta con la certificación Chartered Alternative Investment Analyst® (CAIA) y fue miembro fundador de CAIA Atlanta.