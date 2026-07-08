John Delano es Senior Portfolio Manager en el equipo de Renta Variable Global de Invesco.

John se unió a Invesco cuando la firma se fusionó con OppenheimerFunds en 2019. Se incorporó a OppenheimerFunds en 2007 como Senior Research Analyst en el equipo Growth Equity Investment, especializado en los sectores de consumo discrecional y productos básicos para el crecimiento de empresas de mediana y gran capitalización. En 2010, se unió al equipo de Renta Variable Global. Antes de incorporarse a OppenheimerFunds, John trabajó como analista en Putnam Investments, donde se especializó en el crecimiento de gran capitalización

en los sectores de hardware, software y servicios de telecomunicaciones. Durante sus nueve años en Putnam Investments, John también fue Derivatives Analyst y Equity Analyst, dedicado al sector minorista. Anteriormente, trabajó como Trader en NationsBanc-CRT. John trabaja en el sector desde 1998.

Se graduó en Ingeniería Civil por la Universidad de Virginia y posee un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Duke. Además, posee la acreditación Chartered Financial Analyst® (CFA).