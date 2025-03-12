Lyndon Man

GPR,Renta fija IVBDZEA
Invesco Bond Fund
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Fund Manager
MChem, BA (Hons), CFA
Lyndon es Fund Manager del equipo de renta fija de Invesco en Europa.
Codirige los fondos Invesco Global Investment Grade Credit e Invesco Euro Bond, así como otras estrategias de gestión activa. Asimismo, es un colaborador clave en las decisiones de asignación de activos para el crédito de grado de inversión europeo y británico en la plataforma de renta fija de Invesco. Se incorporó a Invesco en 2011. Entre 2005 y 2011, Lyndon formó parte de la Government of Singapore Investment Corporation (GIC), donde gestionó carteras de multiactivos y de renta fija, especializándose en valor relativo de derivados financieros (con pago lineal y relacionados con opciones), así como estrategias tradicionales de asignación de activos. Comenzó su carrera en Barclays Capital como Market Risk Manager de renta fija y mercados emergentes en 2001.
Tiene una licenciatura (con honores) en Ciencias Físicas y un máster en Química de la Universidad de Oxford. Chartered Financial Analyst® (CFA).
Puesto: Fund Manager
En Invesco 12 años
Experiencia 22 años
Ubicación: Londres
Fixed Income
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