Lyndon Man

Lyndon es Fund Manager del equipo de renta fija de Invesco en Europa.



Codirige los fondos Invesco Global Investment Grade Credit e Invesco Euro Bond, así como otras estrategias de gestión activa. Asimismo, es un colaborador clave en las decisiones de asignación de activos para el crédito de grado de inversión europeo y británico en la plataforma de renta fija de Invesco. Se incorporó a Invesco en 2011. Entre 2005 y 2011, Lyndon formó parte de la Government of Singapore Investment Corporation (GIC), donde gestionó carteras de multiactivos y de renta fija, especializándose en valor relativo de derivados financieros (con pago lineal y relacionados con opciones), así como estrategias tradicionales de asignación de activos. Comenzó su carrera en Barclays Capital como Market Risk Manager de renta fija y mercados emergentes en 2001.

Tiene una licenciatura (con honores) en Ciencias Físicas y un máster en Química de la Universidad de Oxford. Chartered Financial Analyst® (CFA).