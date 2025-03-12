Michael Matthews
Acerca de
Michael es Co-Head del equipo de renta fija de Invesco en Europa.
Michael comenzó su carrera de inversión en 1994 y se unió al equipo de renta fija en su fundación en 1995. Inicialmente se especializó en las actividades del mercado monetario y de divisas, antes de centrarse en los mercados crediticios gubernamentales y de grado de inversión. Es Fund Manager desde 2006 y está especializado en las carteras de crédito con grado de inversión.
Michael superó con éxito los exámenes de asociado de la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR).
Puesto: Co-Head del equipo de renta fija de Invesco en Europa
En Invesco 29 años
Experiencia: 29 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Fixed Income
Perfil
|Puesto
|Co-Head of Fixed income Europe
|En el grupo
|28 años
|Experiencia
|28 años
|Ubicación
|Henley-on-Thames
|Equipo
|Fixed Income