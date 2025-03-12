Michael Matthews
Co-Head of Invesco Fixed Income Europe

Michael Matthews

Acerca de

Bio

Michael es Co-Head del equipo de renta fija de Invesco en Europa.

Michael comenzó su carrera de inversión en 1994 y se unió al equipo de renta fija en su fundación en 1995. Inicialmente se especializó en las actividades del mercado monetario y de divisas, antes de centrarse en los mercados crediticios gubernamentales y de grado de inversión. Es Fund Manager desde 2006 y está especializado en las carteras de crédito con grado de inversión. 

Michael superó con éxito los exámenes de asociado de la Asociación para la Gestión e Investigación de Inversiones (AIMR).

Perfil

Puesto: Co-Head del  equipo de renta fija de Invesco en Europa
En Invesco 29 años
Experiencia: 29 años
Ubicación: Henley-on-Thames
Fixed Income

Perfil

Puesto   Co-Head of Fixed income Europe
En el grupo   28 años
Experiencia   28 años
Ubicación   Henley-on-Thames
Equipo   Fixed Income

Productos gestionados

Fondos

GPR Renta fija
Invesco Sterling Bond Fund

Transcripción

GPR Renta fija
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Transcripción