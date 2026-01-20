Article

Trois raisons de privilégier le S&P 500 équipondéré

20 janvier 2026
Chris Mellor
Head of EMEA ETF Equity Product Management
Rayon fruits et légumes d’un supermarché symbolisant la diversification et l’équilibre, illustrant la stratégie S&P 500 Equal Weight.

Principaux faits

1

Sur le long terme, l’indice S&P 500 Equal Weight affiche une meilleure performance que le S&P 500 pondéré en fonction de la capitalisation boursière1.

2

Le S&P 500 a vu la concentration des performances dans les mains des plus grosses capitalisations se hisser à des sommets historiques. Parallèlement, les valorisations ont atteint des niveaux excessifs, sous l’impulsion des Sept Fantastiques. 

3

L’histoire montre que les marchés reviennent souvent vers la moyenne, ce qui pourrait représenter une opportunité formidable pour les investisseurs souhaitant s’exposer aux actions américaines.

Le S&P 500 Equal Weight affiche une performance annuelle moyenne supérieure de 1,05 % à celle du S&P 500 pondéré selon la capitalisation boursière, jusqu’à 20232. En revanche, depuis cette date, le S&P 500 équipondéré fait moins bien que le S&P 500 classique, car les performances des les «Magnificient 7» ont éclipsé le reste de l’indice. Au moment où nous écrivons ces lignes, trois facteurs incitent les investisseurs à s’exposer à l’indice S&P 500 équipondéré : la forte concentration des performances, les valorisations excessives et le retour vers la moyenne des performances.

Une forte concentration

Actuellement, les 10 plus grandes entreprises représentent 40 % de la pondération du S&P 500, un risque de concentration inédit (cf. graphique 1). De plus, bon nombre de ces valeurs très volatiles appartiennent à des secteurs similaires, ce qui entraîne une corrélation plus forte entre les 10 premières valeurs que dans l’indice global. Cella exacerbe le problème de concentration du S&P 500.

Graphique 1 : Pondération totale des 10 premières valeurs de l’indice S&P 500

Source : Bloomberg, Invesco au 9 octobre 2025. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures Il est impossible d’investir directement dans un indice. 

La pondération selon la capitalisation boursière aboutit naturellement à une sous-pondération des disrupteurs de demain. Dans les années 1980 et 1990, le S&P 500 était dominé par des entreprises des secteurs de l’énergie, des biens de consommation courante et pharmaceutique. IBM était la seule entreprise technologique parmi les dix premières valeurs. Le leadership a progressivement évolué avec l’entrée de Microsoft dans le top 10 au début des années 2000, suivie plus tard par Apple, puis Alphabet et Amazon. Les 10 plus grosses composantes représentaient seulement 4 % du S&P 500 il y a 20 ans3. Depuis avril 1999, les dix premières valeurs ont contribué à hauteur de 26 % au rendement de l’indice, mais cette part est passée à plus de 58 % en 2025, depuis le début de l’année jusqu’en octobre.

Des valorisations excessives

Les valorisations élevées des méga-capitalisations ont poussé le ratio cours/bénéfices (P/E) du S&P 500 à 27,8, ce qui représente une prime de 29 % par rapport au S&P 500 Equal Weight (cf. graphique 2). La divergence s’est creusée durant la pandémie de COVID, car l’essor du télétravail a profité à de nombreuses valeurs technologiques. L’engouement pour l’IA a propulsé certaines composantes du S&P 500 vers de nouveaux sommets. 

 

Graphique 2 : Ratio cours/bénéfices relatif du S&P 500 par rapport au S&P 500 Equal Weight

Source : FactSet. Comparaison du ratio cours/bénéfices du S&P 500 pondéré selon la capitalisation boursière (MC) et du S&P 500 Equal Weight (EW) entre le 30 juin 2010 et le 30 septembre 2025. 

Les perspectives de forte croissance qui s’ouvrent à certaines entreprises poussent les valorisations à la hausse et accentuent la concentration du marché, comme nous l’avons vu récemment. Au cours des 30 dernières années, ces entreprises « vedettes » ont eu du mal à maintenir une croissance exceptionnelle sur de longues périodes. Avec le temps, ces entreprises voient leur croissance revenir à la normale, et leurs valorisations ainsi que le degré de concentration de marché reviennent vers la moyenne. Par exemple, au cours des 30 dernières années, seulement 3 % des entreprises se sont maintenues pendant trois années consécutives dans le quintile supérieur en ce qui concerne la croissance du chiffre d’affaires (cf graphique 3). 

Graphique 3 : Entreprises du S&P 500 figurant consécutivement dans le quintile supérieur de croissance du chiffre d’affaires au cours des 30 dernières années

Source : FactSet, mesure de la croissance annuelle du chiffre d’affaires des entreprises du S&P 500 entre 1995 et 2024. 

Opter pour une stratégie d’équipondération permet de réduire le risque de valorisation au sein du S&P 500, ainsi que la surpondération des valeurs de croissance. Cela se traduit par une sensibilité moindre aux révisions à la baisse des prévisions de croissance. 

Retour vers la moyenne des performances

Le S&P 500 Equal Weight connaît actuellement sa plus forte baisse relative depuis 25 ans (cf. graphique 4), imputable à un degré de concentration historique des performances boursières. 

Graphique 4 : Rendement mensuel glissant sur 3 ans du S&P 500 Equal Weight par rapport au S&P 500

L’histoire montre que les périodes de forte concentration des performances au sein du S&P 500 ont souvent été suivies de périodes d’élargissement du marché, qui bénéficient sur le long terme au S&P 500 équipondéré, par rapport au S&P 500.

En 2021, les «Magnificient 7 » ont progressé de 51,5% en bourse, contre une hausse de 28,7 % pour le S&P 500, mais elles ont atteint un pic en fin d’année, et sont revenues vers la moyenne en 2022. Durant cette période de retour vers la moyenne, le S&P 500 équipondéré a surperformé les «Magnificient 7» de 34 %. L’histoire s’est répétée en 2023, puisque les Sept Fantastiques ont représenté 61 % de la performance du marché entre janvier et juin 20244. Au T3 2024, le marché s’est mis à surveiller les valorisations des entreprises liées à l’IA et le calendrier de la réalisation de leurs prévisions de bénéfices. Conjugué aux baisses de taux de la Fed, cela a engendré un élargissement du marché et les 493 autres composantes du S&P 500 ont fait mieux que les Sept Fantastiques5.

Cependant, alors que le S&P 500 affiche un degré de concentration à un niveau historique et des valorisations élevées, l’impératif de diversification reste d’actualité et de nombreux investisseurs se tournent vers l’équipondération pour diversifier leurs portefeuilles.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Nous offrons aux investisseurs la possibilité d’opter pour une exposition physique ou basée sur des swaps à l’indice S&P 500 Equal Weight. Pour obtenir davantage d’informations, veuillez vous référer aux documents légaux ou cliquer ici

L’Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF utilise la réplication physique, ce qui signifie qu’il achète et détient toutes les composantes de l’indice S&P 500 Equal Weight dans les mêmes proportions, et procède à un rééquilibrage trimestriel en même temps que l’indice. 

Tout savoir sur cet ETF

L’Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF  utilise une approche basée sur des swaps pour répliquer la performance de l’indice. L’ETF détient un panier de titres de qualité, mais pas nécessairement ceux de l’indice, et utilise des contrats de swap pour répliquer la performance de l’indice.  

Tout savoir sur cet ETF

Investir dans l’un de ces fonds revient à acquérir des parts d’un fonds de réplication indicielle à gestion passive plutôt que les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

  • Notes de bas de page

    Source :Bloomberg, rendement annualisé de 1989 à 2023

    Source : FactSet, du 30 avril 1999 au 31 Décembre 2022

    3 Source : FactSet, au 31 Octobre 2005.

    4 Source : FactSet, du 1 janvier 2023 au 30 juin 2024

    Source : Bloomberg. Le S&P 500 hors des «Magnificient 7 » affiche une hausse de 9,6 %, contre une progression de 5,4 % pour les les «Magnificient 7».

    Tableau des performances des 10 dernières années

    Performance des indices (%)

    Octobre 24

    -

    Octobre 18

    Octobre 23
    Octobre 24

    Octobre 22
    Octobre 23

    Octobre 21
    Octobre 22

    Octobre 20
    Octobre 21

    Octobre 19
    Octobre 20

    Octobre 18
    Octobre 19

    Octobre 17
    Octobre 18

    Octobre 16
    Octobre 17

    Octobre 15
    Octobre 16

    3 ans à Oct ‘25

    5 ans à Oct ‘25

    Rendement total net du S&P 500

    20.98%

    37.42%

    9.59%

    -15.01%

    42.29%

    9.09%

    13.63%

    6.73%

    22.87%

    3.83%

    82.20%

    120.34%

    Rendement total net du S&P 500 équipondéré

    7.98%

    31.35%

    -1.32%

    -10.35%

    48.51%

    0,06 %

    12,13

    3.99%

    19.72%

    5,04 %

    39.94%

    86.31%

    Les performances peuvent varier à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations des cours de change. Source : Bloomberg, Invesco, performance au 31 oct 2025. Les performances passées ne sauraient présager des performances futures

    Risques d’investissement

    Pour des informations complètes sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux.

    La valeur des investissements, ainsi que tout revenu qui en découle, fluctueront. Cela peut en partie résulter de variations des taux de change. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi.

    Invesco SP 500 Equal Weight UCITS ETF Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    S’applique au fonds Invesco SP 500 Equal Weight Swap UCITS ETF uniquement : La capacité du Fonds à suivre la performance de l'indice de référence dépend des contreparties pour fournir en continu la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l'indice de référence. L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie pour les dérivés ou autres instruments, peut exposer le Fonds à une perte financière. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Cela peut entraîner des fluctuations de la valeur du fonds. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas contenus dans l'indice de référence et conclura des accords de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l'indice de référence. Dans la mesure où le fonds investit dans un secteur géographique spécifique, cela peut entraîner davantage de fluctuations dans la valeur du fonds que pour un fonds jouissant d’un mandat d’investissement plus large sur le plan géographique.

    Information importante

    Données au 31 octobre 2025, sauf indication contraire.

    Il s'agit de matériel promotionnel et non de conseils financiers. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’une classe d’actifs, d’un titre ou d’une stratégie particulière. Les exigences réglementaires qui exigent l’impartialité des recommandations d’investissement/de stratégie d’investissement ne sont donc pas applicables, pas plus que les interdictions de négociation avant publication.
    Les points de vue et les opinions sont basés sur les conditions de marché actuelles et sont susceptibles d’être modifiées. --Pour obtenir des informations sur nos fonds et les risques pertinents, veuillez consulter les Documents d'Informations Clés/Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (dans les langues locales) et le Prospectus (en anglais, français, allemand), ainsi que les rapports financiers, disponibles sur www.invesco.eu. Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le site www.invescomanagementcompany.lu. La société de gestion peut mettre fin aux accords de commercialisation.

    Les parts/actions des ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l'ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour ce faire. De plus, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lors de l'achat de parts/actions et recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lors de leur vente. Pour connaître l'intégralité des objectifs et de la politique d'investissement, veuillez consulter le prospectus actuel.

    L’indice “S&P 500 Equal Weight" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) ; Invesco bénéficie d'une licence d'utilisation de ce produit. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de fabrique déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) ; Dow Jones® est une marque de fabrique déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et l'utilisation de ces marques de fabrique a fait l'objet d'une licence octroyée par SPDJI et d'une sous-licence à certaines fins par Invesco. L' Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF n'est pas soutenu, avalisé, vendu ni promotionné par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et aucune de ces parties ne fait la moindre déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce produit (ces produits) ni n’endosse la moindre responsabilité relative à toute erreur, omission ou interruption de l'indice S&P 500 Equal Weight Index.

    Ce document est destiné uniquement aux investisseurs professionnels et ne peut être utilisé à d'autres fins ni transmis à un autre investisseur en Belgique.

    Le prospectus, le document d'information clé et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Les ETF sont domiciliés en Irlande.

    régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.

  • EMEA5015031