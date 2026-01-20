L’histoire montre que les périodes de forte concentration des performances au sein du S&P 500 ont souvent été suivies de périodes d’élargissement du marché, qui bénéficient sur le long terme au S&P 500 équipondéré, par rapport au S&P 500.

En 2021, les «Magnificient 7 » ont progressé de 51,5% en bourse, contre une hausse de 28,7 % pour le S&P 500, mais elles ont atteint un pic en fin d’année, et sont revenues vers la moyenne en 2022. Durant cette période de retour vers la moyenne, le S&P 500 équipondéré a surperformé les «Magnificient 7» de 34 %. L’histoire s’est répétée en 2023, puisque les Sept Fantastiques ont représenté 61 % de la performance du marché entre janvier et juin 20244. Au T3 2024, le marché s’est mis à surveiller les valorisations des entreprises liées à l’IA et le calendrier de la réalisation de leurs prévisions de bénéfices. Conjugué aux baisses de taux de la Fed, cela a engendré un élargissement du marché et les 493 autres composantes du S&P 500 ont fait mieux que les Sept Fantastiques5.

Cependant, alors que le S&P 500 affiche un degré de concentration à un niveau historique et des valorisations élevées, l’impératif de diversification reste d’actualité et de nombreux investisseurs se tournent vers l’équipondération pour diversifier leurs portefeuilles.