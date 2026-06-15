Temi d'investimento da monitorare

L'economia mondiale si sta evolvendo, e con essa, il panorama degli investimenti. Riteniamo che i temi più rilevanti per gli investitori nell'ultima metà del 2026 saranno concentrati su resilienza del mercato, dollaro USA, mercati emergenti, IA e alternative per reddito e diversificazione.

Resilienza del mercato

Gran parte degli asset principali hanno registrato rendimenti positivi finora nel 2026, dopo un marzo tumultuoso.1 Lo consideriamo un promemoria del valore di restare investiti di fronte a flussi di notizie preoccupanti. Lo schema dei rendimenti è cambiato da febbraio. Le azioni USA hanno performato meglio di quanto avessimo previsto nel nostro outlook annuale per gli investimenti del 2026.

Opportunità d'investimento: Riteniamo che l'andamento del mercato nella restante parte dell'anno dipenderà in larga misura dagli eventi in Medio Oriente. A nostro avviso, una ripresa del traffico tramite lo Stretto di Hormuz potrebbe favorire un forte rimbalzo ciclico, guidato dai mercati emergenti (ME) e da quelli europei. Riteniamo che anche i mercati azionari e obbligazionari statunitensi continueranno probabilmente a registrare performance positive, tuttavia potrebbero restare indietro nei settori ciclici come materiali e industriali.

Il dollaro USA potrebbe proseguire il suo periodo di debolezza

Un principio chiave del nostro Outlook annuale per gli investimenti del 2026 era che il dollaro USA si sarebbe indebolito nel corso dell'anno. Manteniamo tale opinione. Secondo la nostra analisi, il dollaro rimane una delle valute più sopravvalutate su gran parte delle misure. Il fatto che non si sia rafforzato molto a fronte del recente shock energetico è significativo.

Opportunità d'investimento: Se la nostra previsione di indebolimento del dollaro USA si rivelasse corretta, ci attendiamo una performance positiva delle azioni nei mercati non statunitensi, soprattutto nei mercati emergenti.

I mercati emergenti appaiono ben posizionati

Un dollaro USA più debole e un miglioramento delle dinamiche di crescita supportano la nostra preferenza per i mercati emergenti (ME). Paesi dei ME selezionati come Taiwan e Corea stanno beneficiando della carenza di hardware per l'IA, secondo la nostra analisi. Gli asset dei ME dovrebbero beneficiare di una riaccelerazione globale – alcuni dell'aumento dei prezzi delle materie prime, altri dell'esposizione al tema dell'IA – e molti continuano a offrire valutazioni interessanti, a nostro avviso.

Opportunità d'investimento: Che si tratti di azioni, obbligazioni o valute, manteniamo un'opinione positiva sugli asset dei ME.

L'IA è ancora una forza di mercato importante

La storia dell'IA rimane un tema dominante sia per i mercati sia per molte economie in tutto il mondo. Non riteniamo che ciò possa cambiare presto. Tuttavia, a nostro avviso, l'impatto del tema e il modo migliore per esporsi a esso stanno cambiando. Prediligiamo l'esposizione a semiconduttori e operatori hardware e siamo diffidenti verso le società di software.

Opportunità d'investimento: Continuiamo a vedere opportunità emergere dal tema dell'IA e prevediamo che ciò contribuisca a sostenere i rendimenti dei ME e la crescita degli utili nei settori esposti, quali semiconduttori, infrastrutture per i centri dati, energia e materie prime.

Considerare fonti di reddito e diversificazione alternative

Sebbene pensiamo che l'aumento dell'inflazione sarà limitato e di breve durata, siamo convinti che l'inflazione non tornerà presto al di sotto dei livelli target in gran parte dei mercati sviluppati. Preferiamo detenere asset come titoli immobiliari e credito privato, che offrono vantaggi sia in termini di rendimento che di diversificazione in un mondo sempre più inflazionistico.

Opportunità d'investimento: Riteniamo che il settore immobiliare e il credito privato, come il direct lending, i prestiti bancari e le collateralized loan obligation (CLO) con rating AAA, siano soluzioni sensate.