Outlook di metà anno 2026: Un mondo sconvolto? La resilienza persiste.
Punti chiave
I dati economici e i risultati societari mostrano che l'economia mondiale continua a essere resiliente, nonostante molteplici eventi potenzialmente destabilizzanti per le economie globali in un mondo sempre più frammentato.
Il boom degli investimenti nell'IA ha determinato una forte crescita degli utili, trainata dal settore della tecnologia. La domanda da parte dei centri dati di chip ed energia sostengono le società di semiconduttori e hardware.
Ci aspettiamo che l'economia globale torni ad accelerare nella seconda parte dell'anno, anche se ciò dipenderà dalla tempistica di un'eventuale ripresa dei flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz.
Sebbene il nostro outlook annuale per il 2026 indicasse che una crescita globale più solida avrebbe favorito i titoli non statunitensi e pesato sul dollaro USA nel corso dell'anno, gli eventi recenti hanno ritardato, ma non ridimensionato, questa prospettiva. In un mondo che sta affrontando trasformazioni straordinarie, riteniamo che la resilienza perduri e offra un contesto favorevole per gli investimenti. Il nostro outlook di metà anno rispecchia due temi chiave:
- Un mondo sconvolto. Nella prima metà dell'anno, l'economia mondiale ha affrontato varie forze dirompenti, tra cui la crescita dell'intelligenza artificiale (IA), fratture geopolitiche, la chiusura dello Stretto di Hormuz e uno sconvolgimento delle forniture di energia e materie prime.
- La resilienza persiste. Secondo la nostra analisi, la leva finanziaria del settore privato è diminuita drasticamente dopo la Crisi finanziaria globale del 2008. Nel frattempo, i precedenti tagli dei tassi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, insieme a una politica fiscale più accomodante in Europa e Giappone, hanno favorito un graduale aumento della leva finanziaria tramite investimenti e spesa più elevati.
Per una rapida panoramica dei temi chiave che stanno attualmente plasmando i mercati – dalla resilienza globale e dalla crescita guidata dall'IA al dollaro USA e ai mercati emergenti – e per scoprire i settori dove rileviamo opportunità d'investimento, guarda il nostro video sull'outlook di metà anno di seguito.
Trascrizione
La prima metà di quest’anno è stata dominata dalle disruption, in particolare dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Eppure, nonostante questo shock energetico, economie e aziende hanno finora dimostrato resilienza, permettendo una performance positiva per asset come le azioni. Ci aspettiamo che questa tendenza continui.
Il nostro scenario base prevede che il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz inizi a riprendersi tra la fine del secondo trimestre e l’inizio del terzo. Anticipiamo che, una volta ripreso il traffico, ci sarà un forte rimbalzo ciclico, guidato dai mercati emergenti e da quelli europei.
Questa è solo una parte degli approfondimenti inclusi nel nostro Midyear Investment Outlook 2026. Leggi l’outlook completo per scoprire le nostre aspettative sulle banche centrali, il modo preferito per cogliere le opportunità legate all’AI, e molto altro.
Rischi di investimento
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.
Informazioni importanti
Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti Professionali in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.
Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.
Tutti i dati sono aggiornati al 3 giugno 2026 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.
Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.
Il presente documento è pubblicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
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Temi d'investimento da monitorare
L'economia mondiale si sta evolvendo, e con essa, il panorama degli investimenti. Riteniamo che i temi più rilevanti per gli investitori nell'ultima metà del 2026 saranno concentrati su resilienza del mercato, dollaro USA, mercati emergenti, IA e alternative per reddito e diversificazione.
Resilienza del mercato
Gran parte degli asset principali hanno registrato rendimenti positivi finora nel 2026, dopo un marzo tumultuoso.1 Lo consideriamo un promemoria del valore di restare investiti di fronte a flussi di notizie preoccupanti. Lo schema dei rendimenti è cambiato da febbraio. Le azioni USA hanno performato meglio di quanto avessimo previsto nel nostro outlook annuale per gli investimenti del 2026.
Opportunità d'investimento: Riteniamo che l'andamento del mercato nella restante parte dell'anno dipenderà in larga misura dagli eventi in Medio Oriente. A nostro avviso, una ripresa del traffico tramite lo Stretto di Hormuz potrebbe favorire un forte rimbalzo ciclico, guidato dai mercati emergenti (ME) e da quelli europei. Riteniamo che anche i mercati azionari e obbligazionari statunitensi continueranno probabilmente a registrare performance positive, tuttavia potrebbero restare indietro nei settori ciclici come materiali e industriali.
Il dollaro USA potrebbe proseguire il suo periodo di debolezza
Un principio chiave del nostro Outlook annuale per gli investimenti del 2026 era che il dollaro USA si sarebbe indebolito nel corso dell'anno. Manteniamo tale opinione. Secondo la nostra analisi, il dollaro rimane una delle valute più sopravvalutate su gran parte delle misure. Il fatto che non si sia rafforzato molto a fronte del recente shock energetico è significativo.
Opportunità d'investimento: Se la nostra previsione di indebolimento del dollaro USA si rivelasse corretta, ci attendiamo una performance positiva delle azioni nei mercati non statunitensi, soprattutto nei mercati emergenti.
I mercati emergenti appaiono ben posizionati
Un dollaro USA più debole e un miglioramento delle dinamiche di crescita supportano la nostra preferenza per i mercati emergenti (ME). Paesi dei ME selezionati come Taiwan e Corea stanno beneficiando della carenza di hardware per l'IA, secondo la nostra analisi. Gli asset dei ME dovrebbero beneficiare di una riaccelerazione globale – alcuni dell'aumento dei prezzi delle materie prime, altri dell'esposizione al tema dell'IA – e molti continuano a offrire valutazioni interessanti, a nostro avviso.
Opportunità d'investimento: Che si tratti di azioni, obbligazioni o valute, manteniamo un'opinione positiva sugli asset dei ME.
L'IA è ancora una forza di mercato importante
La storia dell'IA rimane un tema dominante sia per i mercati sia per molte economie in tutto il mondo. Non riteniamo che ciò possa cambiare presto. Tuttavia, a nostro avviso, l'impatto del tema e il modo migliore per esporsi a esso stanno cambiando. Prediligiamo l'esposizione a semiconduttori e operatori hardware e siamo diffidenti verso le società di software.
Opportunità d'investimento: Continuiamo a vedere opportunità emergere dal tema dell'IA e prevediamo che ciò contribuisca a sostenere i rendimenti dei ME e la crescita degli utili nei settori esposti, quali semiconduttori, infrastrutture per i centri dati, energia e materie prime.
Considerare fonti di reddito e diversificazione alternative
Sebbene pensiamo che l'aumento dell'inflazione sarà limitato e di breve durata, siamo convinti che l'inflazione non tornerà presto al di sotto dei livelli target in gran parte dei mercati sviluppati. Preferiamo detenere asset come titoli immobiliari e credito privato, che offrono vantaggi sia in termini di rendimento che di diversificazione in un mondo sempre più inflazionistico.
Opportunità d'investimento: Riteniamo che il settore immobiliare e il credito privato, come il direct lending, i prestiti bancari e le collateralized loan obligation (CLO) con rating AAA, siano soluzioni sensate.
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