L'attuale conflitto tra Stati Uniti e Iran è stato una fonte di volatilità per i prezzi del petrolio greggio, ma l'entità delle ripercussioni economiche e di mercato si è rivelata molto più contenuta di quanto alcuni osservatori avessero inizialmente ipotizzato. Alla luce dei dati storici relativi ai precedenti conflitti statunitensi nella regione e alle tensioni legate allo Stretto di Hormuz, l'evoluzione futura rimane incerta. Tuttavia, l'esperienza storica può offrire indicazioni utili sui possibili sviluppi dei mercati.

I flussi petroliferi stanno in larga parte aggirando lo Stretto di Hormuz

Una delle principali preoccupazioni legate al conflitto con l'Iran riguarda la possibile riduzione dell'offerta globale di petrolio e di altre risorse energetiche. Prima dell'inizio del conflitto, circa un quinto dell'approvvigionamento petrolifero mondiale transitava attraverso lo Stretto di Hormuz, uno stretto passaggio in uscita dal Golfo Persico. Tuttavia, stimiamo che circa l'80% del petrolio continui a essere trasportato grazie a una combinazione di navi scortate dalla Marina degli Stati Uniti e di percorsi alternativi, come gli oleodotti terrestri.1 Questo ha contribuito a contenere l'impatto immediato degli eventi in Medio Oriente.