Alexandra Ivanova

Alexandra è gestore di fondi per il team IFI Europe, che opera dalla sede di Henley.

Ha iniziato la carriera presso Municrest Investment Management Company nel 2001 come analista di ricerca quantitativa obbligazionaria. Nel 2006 è entrata nel team US Fixed Income di Invesco. Nel 2015 è poi entrata nel team Henley Fixed Income come gestore di fondi, responsabile dei portafogli di credito, dove gestisce anche fondi multi-asset.

Alex ha conseguito un MSc in economia internazionale alla Yakutsk State University, un BSc in finanza e un MBA alla University of Louisville. È CFA Charterholder.