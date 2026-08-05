David Goh è Senior Fund Manager ed è responsabile della gestione della strategia azionaria ASEAN di Invesco.

Vanta oltre 14 anni di esperienza nel campo degli investimenti in Asia. È entrato in Invesco nel 2026 provenendo da Arisaig Partners, una società di investimento long-only specializzata sull'Asia (escluso il Giappone) che opera per clienti istituzionali, tra cui fondazioni universitarie e fondazioni filantropiche, dove ricopriva il ruolo di Research Director. Ha iniziato la sua carriera nel mondo degli investimenti presso Dempsey Hill Capital come Investment Analyst, concentrandosi sui settori dei beni di consumo e delle tecnologie destinate ai consumatori in Asia, nell'ambito di un approccio d'investimento fondamentale a lungo termine.

Si è laureato con il massimo dei voti presso la Singapore Management University, conseguendo una laurea in Business Management. Inoltre, ha prestato servizio nelle Forze Armate di Singapore, dove ha completato il corso per ufficiali presso l'Officer Cadet School ottenendo il riconoscimento "Sword of Merit" e ha raggiunto il grado di Maggiore in un battaglione di artiglieria. Possiede la qualifica di CFA.