James Matthews è Fund Manager della divisione Global Small Cap Equities (EMEA) e gestisce diversi portafogli di small cap europei.

Vanta una notevole esperienza nei mercati azionari europei e globali, avendo iniziato la sua carriera come sales manager nel Regno Unito presso Dresdner Kleinwort nel 2000, per poi passare a Morgan Stanley nel 2006 come venditore paneuropeo. Nel 2009 è entrato a far parte della divisione azioni europee di Unicredit, per poi passare a Berenberg nel 2012, dove si è concentrato sulla crescita della presenza della società nel segmento azionario globale e statunitense.

Matthews è entrato in Invesco nel gennaio 2018 come Senior Analyst del team European Equities, prima di assumere responsabilità di gestione dei fondi alla fine del 2020.

James è CFA Charterholder e ha conseguito un BA in francese e italiano presso la University of Bristol.