John Pellegry
John Pellegry è stato nominato Senior Client Portfolio Manager del team Asian & Emerging Market Equities con sede a Henley nel novembre 2007, con la responsabilità di rappresentare le strategie di investimento del team presso gli investitori.
Ha iniziato la sua carriera nel settore degli investimenti nel 1996, entrando a far parte della Bank of New York a Bruxelles, prima di lavorare per Crédit Agricole Indosuez e successivamente per JP Morgan Chase in Lussemburgo, ricoprendo diversi incarichi nell'ambito dei servizi di global custody. In seguito, nel 2003, è entrato in Invesco come specialista in comunicazione sugli investimenti.
Ha conseguito una laurea in management presso la University of Massachusetts, un MBA presso la McGill University ed è titolare della qualifica di CFA.
Carica: Senior Client Portfolio Manager
Nel gruppo: da 23 anni
Esperienza: 30 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities