Zoe Dunkley
Zoe Dunkley è stata nominata Client Portfolio Manager all'interno del team Asian & Emerging Market Equities con sede a Henley nell'aprile 2023, con la responsabilità di rappresentare le strategie di investimento del team presso gli investitori.
Ha iniziato la sua carriera in Invesco nel settembre 2019 nel dipartimento Product Development, dove si occupava sia dell'implementazione che della definizione dei prezzi dei prodotti per la regione EMEA.
Ha conseguito una laurea con lode in economia presso la University of Warwick ed è titolare della qualifica di CFA.
Carica: Client Portfolio Manager
Nel gruppo: da 4 anni
Esperienza: 4 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Asian and Emerging Market Equities