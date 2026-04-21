Esposizione all'MSCI World al costo più competitivo sul mercato
Ottieni esposizione all'Indice MSCI World al costo più competitivo sul mercato e beneficia del nostro approccio di replica basata su swap.
Punta su temi in forte crescita come la sicurezza informatica, la difesa e l’intelligenza artificiale (IA).
Esposizione a società innovative leader, indipendentemente dalla classificazione settoriale.
Ottieni un accesso efficiente, flessibile e a basso costo con gli ETF tematici di Invesco.
Scopri le opportunità trasformative dell’energia pulita e dell’innovazione tecnologica con la nostra gamma di ETF tematici, ideati per aiutarti a ottenere esposizione ai progressi innovativi e alle aree a forte crescita che stanno plasmando il futuro.
La necessità di una transizione verso fonti di energia più sostenibili presenta delle opportunità. Sebbene l’energia solare sia già la fonte di elettricità a più basso costo in molti Paesi, anche altre tecnologie stanno facendo passi da gigante. La nostra gamma di ETF sull’energia pulita consente agli investitori di acquisire esposizione a specifiche aree di innovazione o al tema generale.
L’innovazione tecnologica sta trasformando il mondo, dalla potenza dell’IA ai progressi rivoluzionari della biotecnologia. Offriamo una gamma di ETF che si concentrano su queste aree innovative e in forte crescita, aiutandoti ad accedere alla potenziale crescita delle tecnologie all’avanguardia e delle società in prima linea in questi progressi.
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Rompere la concentrazione del mercato con azioni globali
Le tendenze in continua evoluzione evidenziano la necessità di un approccio più attivo dal momento che il trading guidato dall'intelligenza artificiale non è più considerato come un’unica operazione
European ETF Snapshot: la rotazione prosegue con la riduzione dell'esposizione agli asset in dollari USA
I flussi degli ETF EMEA si confermano solidi nel mese di febbraio dal momento che gli investitori hanno preferito strategie smart beta, come l'equiponderazione, ed esposizioni ai Mercati emergenti. Dall'inizio del conflitto iraniano abbiamo assistito al proseguimento dei recenti temi. Gli investitori non hanno ancora modificato il loro approccio nonostante il conflitto in Iran.
Un approccio intelligente che mira a ottimizzare i rendimenti totali nel credito IG
La ricerca di rendimenti più elevati da parte degli investitori sta facendo crescere la domanda di esposizione non-core al credito investment grade.
Cosa spinge il prezzo dell'oro? ... e altre domande importanti
All'inizio dell'anno i prezzi dell'oro e dell'argento hanno toccato nuovi massimi. Scopri cosa ha spinto i prezzi dei metalli preziosi e ciò che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione quando decidono di includere questi asset nei propri portafogli.
Un fondo tematico investe in società direttamente collegate a un trend o a una transizione di lungo periodo. Questo approccio riduce il rischio di concentrazione derivante dall’investimento in singole società e fornisce un’esposizione più precisa al tema rispetto all’investimento in settori tradizionali. Il luogo in cui ha sede una società o il settore in cui è classificata è in gran parte irrilevante. Sebbene un tema possa riguardare qualsiasi trend immaginabile, quelli di maggior successo tendono a essere chiaramente definibili, investibili, generatori di reddito e a lungo termine.
Un portafoglio diversificato di solito comprende sia partecipazioni core che non core, e i fondi tematici fanno parte di quest’ultima categoria. Poiché i fondi tematici sono più concentrati e mirati rispetto ai fondi indicizzati, tendono a essere più volatili, soprattutto su periodi brevi. Tuttavia, se detenuti nel lungo termine, possono essere in grado di sfruttare l’evoluzione del tema. Spesso sono considerati come fonti di rendimento più differenziate e meno correlate. Alcuni investitori possono utilizzarli come posizioni strategiche accanto alle partecipazioni core del portafoglio, mentre i settori tradizionali vengono impiegati più tatticamente per adattarsi alle condizioni di mercato a breve termine.
Una volta individuato un tema, il passo successivo è capire come accedervi nel modo più efficace. Poiché molti temi sono relativamente nuovi e in rapida evoluzione, per identificare le opportunità e le prospettive di valore è necessario disporre di una persona esperta in quell’area specifica. Questa competenza può provenire da uno dei team di investimento di Invesco o da una partnership con una società di indicizzazione specializzata.
A thematic fund invests in companies directly linked with a long-term trend or transition. This approach reduces the concentration risk of investing in individual companies while providing more precise exposure to the theme compared to investing in traditional sectors. It’s largely irrelevant where a company is domiciled or in what sector it happens to be classified. While a theme can cover just about any trend you can imagine, the most successful ones tend to be clearly definable, investible, revenue-generative, and long-term in nature.
A diversified portfolio will usually comprise both core and non-core holdings, with thematic funds part of that latter category. Because thematic funds are more concentrated and targeted compared to broad index funds, they tend to be more volatile, especially over shorter timeframes. Held over the longer term, however, they may be able to capture the evolution of the theme. They’re often seen as providing more differentiated, less correlated sources of return. Some investors may use them as strategic positions alongside their portfolio’s core holdings, with traditional sectors used more tactically to adjust for shorter-term market conditions.
Once a theme is identified, the next step is to figure out how to gain access most effectively. Because many themes are relatively new and rapidly evolving, you need someone with expertise within that specific area to identify opportunities and value prospects. This expertise may come from one of Invesco’s own investment teams or through partnership with a specialist indexing firm.
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