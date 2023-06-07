EMT: spese e commissioni dei fondi Invesco
Si prega di notare che non tutte le classi di azioni sono adatte a tutti gli investitori e gli investitori dovrebbero assicurarsi di rispettare le restrizioni applicabili alle classi di azioni, come indicato nella documentazione legale relativa al comparto. La disponibilità di una classe di azioni può variare da una giurisdizione all'altra. Per ottenere ulteriori informazioni sulla disponibilità delle classi di azioni nella propria giurisdizione, si prega di fare riferimento al sito internet appropriato o all'ufficio locale di Invesco.
A partire da Aprile 2023, la piattaforma FinDatEx ha reso disponibile l'European MiFID Template (EMT) versione 4.1, con una sezione aggiuntiva specifica per il Regno Unito, legata alla normativa PRIN 2A.4.
Se avete domande o se avete bisogno di ulteriore assistenza, contattate il vostro referente abituale di Invesco o in alternativa EMEA-GDS Regulatory Reporting.
Documenti EMT per costi e oneri che potreste richiedere ai sensi della MiFID II:
File EMT v4.1 xls relativo alle gamme di prodotti Invesco SICAV, ICVC, Investment Trust, Markets III plc, Pension, Liquidity, Zodiac, GRAF e Global Property Plus.
File EMT v4.1 xls che copre le gamme di prodotti Markets I & II, Digital Markets e Physical Markets plc di Invesco.