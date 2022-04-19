Risorse utili
Informazioni a supporto dei tuoi investimenti con Invesco.
Successioni: supporto in caso di morte di un investitore
Cerchiamo di fare il possibile per rendere gli adempimenti il più semplici possibili in un momento estremamente difficile.
Per una corretta gestione degli adempimenti, ti preghiamo di rivolgerti al collocatore di riferimento o al consulente finanziario che cura gli investimenti del defunto.
Tassazione
Ai fini del decreto 138 del 13/11/2011, art. 2, par. 6, 7, 13, e 14 relativo alla regolamentazione fiscale, vi forniamo le percentuali degli strumenti finanziari posseduti dai nostri Fondi, soggetti a tassazioni delle rendite finanziarie ad aliquota ridotta.
Qui di seguito è possibile scaricare il database con i dati puntuali relativi alle ultime reconditazioni per ogni Sicav/Unit Trust di Invesco, la media dell'esposizione ai predetti titoli sull'ultimo rendiconto annuale e sull'ultima relazione semestrale disponibili.
Riciclaggio di denaro
Le normative antiriciclaggio stabiliscono che dobbiamo verificare l'identità dei clienti. Tali verifiche sono importanti in quanto rendono più difficile per i criminali l'utilizzo dei sistemi finanziari e quindi aiutano a prevenire le frodi. La nostra richiesta di documenti, effettuata tramite i soggetti collocatori ed i consulenti finanziari che curano i tuoi investimenti non significa che nessun sospetto ricada su di te.
Se decidi di vendere la tua partecipazione, saremo in grado di svincolare i proventi della vendita solo dopo aver completato la verifica. Se rimani non verificato non sarai in grado di effettuare ulteriori investimenti con noi.
Gestione dei reclami
Invesco adotta un approccio rigoroso in materia di reclami e si impegna, in relazione ai reclami ricevuti, a rispondere in maniera tempestiva e in conformità alla normativa vigente.
Un reclamo è un'espressione di insoddisfazione relativamente alla fornitura o alla mancata fornitura di un servizio da parte della nostra Sociétà o alla commercializzazione dei nostri prodotti. Le richieste d'informazioni, di chiarimenti o di assistenza non sono considerate reclami.
Qualora il reclamo riguardi i prodotti Invesco commercializzati in Italia, invitiamo il cliente a voler contattare in primo luogo il proprio Collocatore di riferimento, ovvero il Collocatore presso il quale le quote nei nostri fondi sono state sottoscritte. In caso di mancata soddisfazione in relazione alla risposta ricevuta dal proprio interlocutore abituale, preghiamo il cliente di inoltrare il reclamo in forma scritta, per posta o per email, all’indirizzo seguente:
Servizio Clienti - Invesco Funds
Invesco Management S.A.,
Succursale Italia
Via Bocchetto, 6
20123 Milano
assistenzaclienti@invesco.com
Invesco si impegna a gestire in maniera tempestiva il reclamo ricevuto e a fornire un riscontro per iscritto all’indirizzo indicato dal cliente entro e non oltre 8 settimane dal ricevimento dello stesso.
ETF
Arbitro per le Controversie Finanziarie
Nel caso in cui dopo aver ricevuto la risposta al reclamo, il cliente non fosse soddisfatto e intenda dare seguito al proprio reclamo, potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito:
https://www.acf.consob.it/