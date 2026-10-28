Strukturelle Faktoren: Hohe Haushaltsdefizite und eine höhere Kreditaufnahme durch die KI-Hyperscaler bedeuten, dass die Märkte mehr Anleihen aufnehmen müssen. Wenn von „Verdrängungseffekt“ die Rede ist, ist damit gemeint, dass Käufer Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen den Vorzug geben könnten. Ein größeres Angebot führt zu niedrigeren Kursen und höheren Renditen.

Den Lesern ist wahrscheinlich bereits bekannt, dass ausländische Investoren gegenüber US-Anlagen, einschließlich US-Staatsanleihen, zurückhaltend sind. Da ist etwas dran, aber es ist nicht unbedingt neu. Die Auslandsnachfrage nach US-Staatsanleihen lässt seit fast zwei Jahrzehnten nach. Im Jahr 2008 hielten ausländische Investoren fast 60 % der im Umlauf befindlichen US-Staatsanleihen. Heute halten sie etwas mehr als ein Drittel. US-Banken und private Haushalte haben diese Lücke geschlossen, und beide bevorzugen tendenziell Anleihen mit kürzerer Laufzeit. Das US-Rentensystem hält weniger Staatsanleihen als viele andere, sodass die natürliche inländische Nachfrage nach langlaufenden Anleihen geringer ist. Dies übt einen gewissen Aufwärtsdruck auf die Renditen langlaufender Anleihen aus, ist jedoch bei Weitem keine Krise. Diese Kräfte bauen sich langsam auf und spielen vor allem am langen Ende eine Rolle. Sie waren nicht der treibende Faktor für die Entwicklung des vergangenen Jahres, sind jedoch der Grund, warum wir davon ausgehen, dass die Renditen noch weiter steigen werden.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Renditen allmählich ansteigen werden. Wir glauben nicht, dass sie ihren Höchststand erreicht haben.

Das Argument für die Inflation und warum es uns noch nicht überzeugt

Die Inflation im Jahr 2026 ist deutlich höher, als viele von uns zu Jahresbeginn erwartet hatten. Der Nahostkonflikt und der darauf folgende Energieschock treiben die Preise in die Höhe. Doch hierbei handelt es sich um einen Angebotsschock, nicht um einen Nachfrageschock. Sollten die Inflationserwartungen unter Kontrolle bleiben, dürften etwaige Zinserhöhungen moderat ausfallen. Wichtig ist, dass die Fed durch ihre erste Zinserhöhung unter ihrem neuen Vorsitzenden etwas an Glaubwürdigkeit gewonnen hat. Die Märkte scheinen davon überzeugt zu sein, dass die Fed und andere Zentralbanken es mit der Bekämpfung der Inflation ernst meinen.

Der zugrunde liegende Inflationsdruck ist in den USA deutlicher zu erkennen, jedoch schwächer als Ende 2021 und Anfang 2022. In Großbritannien sehen wir weniger Anzeichen dafür, dass sich Zweitrundeneffekte verfestigen, und die Inflation im Dienstleistungssektor tendiert weiterhin nach unten. Die Europäische Zentralbank, deren einziges Mandat die Preisstabilität ist, hat früher auf die gestiegenen Energiepreise reagiert als die Fed oder die Bank of England.

Höhere Zinsen wirken sich nicht auf alle gleich aus

Höhere Zinsen belasten Kreditnehmer und kommen Sparern zugute. Nach Jahren des Schuldenabbaus seit der globalen Finanzkrise reagieren Haushalte und Unternehmen in weiten Teilen der Welt weitaus weniger empfindlich auf Zinsänderungen als zuvor. Viele verzeichnen nun einen schnelleren Anstieg ihrer Zinserträge als ihrer Zinskosten. Insgesamt erhalten britische Haushalte mittlerweile mehr Zinsen, als sie zahlen.

Die Kehrseite ist, dass die Staaten mehr Kredite aufgenommen haben. Die Staatsverschuldung in vielen Industrieländern befindet sich auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. Entscheidend für die öffentlichen Finanzen ist jedoch nicht die Höhe der Renditen, sondern deren Verhältnis zum Wachstum.

Liegt das nominale Wachstum über dem durchschnittlichen Zinssatz, den ein Staat zahlt, kann die Schuldenlast selbst bei einem moderaten Defizit stabil bleiben. Übersteigen die Kreditkosten das Wachstum, nimmt die Belastung lawinenartig zu. Zwei Faktoren spielen hierbei eine Rolle. Erstens liegen die durchschnittlichen Finanzierungskosten hinter den Marktrenditen, da nur die zur Refinanzierung anstehenden Schulden zu den aktuellen Zinssätzen neu festgesetzt werden. Deshalb ist entscheidend, wann große Schuldenvolumina refinanziert werden müssen.

Zweitens entsteht der eigentliche Schaden, wenn sich das Wachstum verlangsamt, während die Renditen hoch bleiben. Gemessen daran sind die USA in einer besseren Verfassung, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Eine US-Verschuldung von 40 Billionen US-Dollar klingt beängstigend, doch das nominale Wachstum liegt nach wie vor über den Finanzierungskosten.

In den USA wird etwa ein Drittel der öffentlich gehaltenen marktfähigen Schuldtitel in den nächsten zwölf Monaten fällig, wobei allein die Schatzwechsel mehr als ein Fünftel ausmachen. Dennoch lag der durchschnittliche Zinssatz für marktfähige US-Staatsanleihen im August bei 3,475 % – ein Anstieg von lediglich 0,06 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr und mehr als 1,5 Prozentpunkte unter der Zehnjahresrendite. Dennoch machen sich die Kosten bereits bemerkbar. Die Nettozinskosten überschritten in den ersten elf Monaten des Haushaltsjahres die Marke von 1 Billion US-Dollar, etwa 9 % mehr als im Vorjahr, und das Congressional Budget Office rechnet damit, dass sie in diesem Jahr etwa 14 % der Bundesausgaben ausmachen werden.1 Das ist keine Krise. Doch mit jedem Jahr, in dem die Renditen über den durchschnittlichen Kreditkosten bleiben, steigt dieser Durchschnitt weiter an, und der Spielraum für Fehler schrumpft.

In Frankreich ist das Bild weniger beruhigend. Das Problem Frankreichs besteht nicht darin, wie schnell sich höhere Renditen auswirken, sondern im Wachstum. Die durchschnittliche Laufzeit der handelbaren Staatsanleihen beträgt etwa 8,5 Jahre, und Schatzwechsel machen weniger als ein Zehntel des Gesamtvolumens aus, sodass sich höhere Renditen langsamer auswirken als in den USA. Das reale BIP stagnierte im zweiten Quartal, nachdem es im ersten gesunken war, und lag nur 0,7 % über dem Vorjahreswert. Selbst bei einer Inflationsrate von 2,4 % beträgt das nominale Wachstum nur etwa 3 %. Das liegt unter der durchschnittlichen Rendite von 3,5 % für in diesem Jahr begebene Anleihen und deutlich unter der Rendite zehnjähriger Anleihen von etwa 4,8 %, die den höchsten Stand seit 2008 erreicht hat.1. Derzeit nimmt Frankreich Kredite zu einem höheren Zinssatz auf, als es wächst. Das erklärt, warum die Renditen und die Laufzeitprämie dort so stark gestiegen sind.

Großbritannien ist in einer besseren Lage. Das Wachstum ist solide, wenn auch langsamer als in den USA, und die Laufzeit britischer Staatsanleihen ist länger als die von US-amerikanischen oder französischen Staatsanleihen, was die Weitergabe höherer Renditen an die Zinskosten verlangsamt. Wir halten die Befürchtungen hinsichtlich der öffentlichen Finanzen Großbritanniens für übertrieben, wodurch britische Staatsanleihen für uns derzeit etwas attraktiver erscheinen.

An den Kreditmärkten hat nicht jedes Unternehmen günstige Kredite gesichert, als dies noch möglich war, und am risikoreichsten Ende des Marktes macht sich dies allmählich bemerkbar. Die Spreads für US-Anleihen mit CCC-Rating liegen nun 0,5 Prozentpunkte über ihrem langfristigen Durchschnitt von 11 %1, nachdem sie sich nach einem schwachen September um 1 Prozentpunkt ausgeweitet haben. Bei einigen Emittenten handelt es sich um Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch KI beeinträchtigt wurde, doch viele sehen sich schlicht mit höheren Refinanzierungskosten konfrontiert. Bei Unternehmen höherer Bonität sieht die Lage anders aus: Die Spreads im Investment-Grade-Bereich sind stabil geblieben. Wir betrachten dies als Warnsignal, nicht als Krise. Es ist nicht das Ende des Zyklus, aber wir befinden uns später im Zyklus, als uns lieb ist. Sollten sich Ölpreise und Renditen auf diesem Niveau halten, könnte sich der Druck ausweiten.

Was bedeutet das für Anleger?

Bei Anleihen bedeuten steigende Renditen Kursverluste. Da die Ausgangsrenditen mittlerweile jedoch hoch genug sind, federn die Erträge einen Großteil der Verluste ab. Anleihen verhalten sich wieder wie Anleihen.

Dies wird in der nachstehenden Grafik veranschaulicht. Sollten die Renditen zehnjähriger Anleihen in den USA, Großbritannien und Frankreich im nächsten Jahr gegenüber ihrem aktuellen Niveau um 0,5 Prozentpunkte steigen, würden Anleger für das Jahr dennoch eine geringe positive Rendite erzielen. Ein Anstieg der Renditen zehnjähriger Bundesanleihen oder japanischer Staatsanleihen um 0,5 Prozentpunkte würde dazu führen, dass Anleger Verluste verzeichnen.