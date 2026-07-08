FAQs - Häufig gestellte Fragen
Warum wirken sich Zinsänderungen auf Gold aus?
Gold erzielt keine laufenden Erträge. Daher können höhere Zinsen Bargeld und Anleihen im Vergleich attraktiver machen. Niedrigere Zinsen verringern diese Opportunitätskosten und können die Nachfrage nach Gold unterstützen.
Warum beeinflusst der US-Dollar Gold?
Gold wird weltweit in US-Dollar gehandelt. Ein stärkerer Dollar macht Gold daher für Käufer außerhalb der USA in der Regel teurer und kann die Nachfrage belasten. Umgekehrt kann ein schwächerer US-Dollar Gold für Käufer außerhalb der USA günstiger machen und so die Goldnachfrage sowie den Goldpreis unterstützen.
Warum beeinflusst die Inflation den Goldpreis?
Gold gilt häufig als Schutz vor Inflation, da sein Angebot begrenzt ist und sein Wert nicht von einer einzelnen Währung abhängt. Allerdings hängt der Einfluss der Inflation auf Gold stark von der Entwicklung der Realzinsen ab. Steigen die Zinsen schneller als die Inflation, kann dies Gegenwind für Gold bedeuten.
Warum gilt Gold als „Wertspeicher“?
Gold gilt als Wertspeicher, weil es knapp, langlebig und weltweit anerkannt ist. Zudem kann es im Gegensatz zu Fiat-Währungen nicht beliebig vermehrt werden. Dank dieser Eigenschaften konnte Gold seine Kaufkraft über lange Zeiträume hinweg erhalten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Belastungen oder von Spannungen an den Währungsmärkten.
Was ist der World Gold Council (WGC)?
Der World Gold Council (WGC) ist die Marktentwicklungsorganisation der Goldindustrie. Er vertritt führende Goldminenunternehmen und fördert das Verständnis für die Rolle von Gold auf den Finanzmärkten und in der Gesellschaft. Der World Gold Council veröffentlicht Studien, Daten und Leitlinien zur Goldnachfrage, zu Goldinvestments, den Goldreserven von Zentralbanken sowie zu verantwortungsvollen Lieferketten in der Goldindustrie.
Was ist ein physisch besicherter Gold-ETC?
Ein physisch besicherter Gold-ETC (Exchange Traded Commodity) ist ein Wertpapier, das die Entwicklung des Goldpreises nachbilden soll und in der Regel durch zugeordnetes physisches Gold gedeckt ist, das von einer Verwahrstelle sicher verwahrt wird. Ein physisch besicherter Gold-ETC ermöglicht Anlegern ein Engagement in Gold, ohne Goldbarren oder Münzen selbst lagern oder versichern zu müssen.
Welche Rolle kann Gold in einem Portfolio spielen?
Gold kann zur Diversifizierung eines Portfolios beitragen, da die Faktoren, die seinen Preis beeinflussen, häufig andere sind als bei Aktien und Anleihen. Dies gilt insbesondere in Phasen von Marktstress, Inflationssorgen oder geopolitischer Unsicherheit. Gold kann zudem Liquidität bieten und potenziell als Absicherungsinstrument dienen, generiert jedoch keine laufenden Erträge und kann erheblichen Kursschwankungen unterliegen.