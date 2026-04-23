Thematisches Investieren

Engagement im MSCI World zu den marktweit niedrigsten Kosten
Erhalten Sie Zugang zu einem Engagement im MSCI World Index zu den marktweit niedrigsten Kosten und profitieren Sie von unserem swapbasierten Replikationsansatz.
Gezielte Ausrichtung auf wachstumsstarke Themen wie Cybersicherheit, Verteidigung und künstliche Intelligenz (KI).
Ein Engagement in führenden innovativen Unternehmen unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit.
Effiziente, flexible und kostengünstige thematische Anlagen mit den ETFs von Invesco.
Entdecken Sie die transformativen Chancen in den Bereichen saubere Energie und technologisch Innovation - unsere thematischen ETFs sind speziell darauf ausgelegt, Ihnen eine Partizipation an den Trends und wachstumsstarken Marktsegmenten zu ermöglichen, die unsere Zukunft prägen werden..
Die notwendige Umstellung auf nachhaltigere Energiequellen eröffnet neue Chancen. In vielen Ländern ist Solarenergie bereits zur günstigsten Stromquelle geworden, aber auch andere Technologien machen bedeutende Fortschritte. Mit unseren Clean Energy ETFs können Anleger gezielt in bestimmte innovative Segmente investieren oder auf das breitere Thema „Saubere Energie“ setzen.
Technologische Innovationen verändern die Welt, wie wir sie kennen – von KI-Anwendungen mit disruptivem Potenzial bis hin zu bahnbrechenden Fortschritten in der Biotechnologie. Wir bieten eine Reihe von ETFs, die gezielt auf diese innovativen und wachstumsstarken Marktbereiche setzen. Mit einem Investment in einen oder mehrere dieser Fonds können Sie am potenziellen Wachstum wegweisender Technologien und Unternehmen an der Spitze dieser Entwicklung partizipieren.
Neue Technologien haben die ‚vierte‘ industrielle Revolution angestoßen und sind ein Motor des Wirtschaftswachstums. Entdecken Sie das Metaverse und die künstliche Intelligenz. Erfahren Sie, welche Rolle die beiden in der nächsten Phase dieses Wandels spielen werden.
Engagement im MSCI World zu den marktweit niedrigsten Kosten
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Mit globalen Aktien die Marktkonzentration aufbrechen
Sich verändernde Trends machen deutlich, dass ein aktiverer Ansatz erforderlich ist, da KI-Investments nicht länger als eine einzige Transaktion betrachtet werden können.
Ein intelligenter Ansatz zur Steigerung der Gesamtrendite bei IG-Anleihen
Die Nachfrage nach Non-Core-Engagements in Investment-Grade-Anleihen nimmt zu, da Anleger nach höheren Renditen suchen.
ETF Snapshot: Rotation weg von USD-Vermögenswerten setzt sich weiter fort
EMEA ETF-Zuflüsse blieben im Februar stark, da die Anleger Smart-Beta-Strategien wie Equal-Weight und Schwellenländerengagements bevorzugten. Nach dem Ausbruch des Iran-Konflikts haben wir eine Fortsetzung der jüngsten Themen beobachtet. Trotz des Konflikts im Iran haben die Anleger ihren Ansatz bisher noch nicht grundlegend geändert.
Emerging Markets: Treibende Kräfte eines potenziell mehrjährigen Trends
Können Aktien aus Schwellenländern nach einem starken Jahr 2025 auch in den kommenden Jahren jene aus Industrieländern übertreffen? Wir sind der Ansicht, dass dies aufgrund mehrerer struktureller Gründe und zyklischer Faktoren möglich ist.
Ein Themenfonds investiert in Unternehmen, die von einem langfristigen Trend oder Wandel profitieren. Dieser Ansatz senkt das mit Anlagen in einzelne Unternehmen verbundene Konzentrationsrisiko und ermöglicht ein zielgerichteteres Engagement in einem Thema als Anlagen in traditionellen Sektoren. Wo ein Unternehmen seinen Sitz hat oder welchem Sektor es zugeordnet ist, ist weitgehend irrelevant. Ein Thema kann praktisch jeden vorstellbaren Trend abbilden. Die erfolgreichsten Anlagethemen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie klar definierbar, investierbar, erlösgenerierend und langfristig sind.
Ein diversifiziertes Portfolio enthält in der Regel sowohl Kernpositionen als auch nicht zum Kernportfolio gehörende Positionen, wobei Themenfonds letztgenannten zuzuordnen sind. Weil Themenfonds stärker konzentriert und zielgerichteter sind als breite Indexfonds, sind sie in der Regel auch volatiler, vor allem über kürzere Zeithorizonte. Wenn sie längerfristig gehalten werden, können sie jedoch thematische Trends erfassen. Sie werden häufig als differenziertere, weniger korrelierte Renditequellen betrachtet. Einige Anleger nutzen sie als strategische Positionen zur Ergänzung der Kernpositionen ihres Portfolios, bei einem taktischeren Einsatz traditioneller Sektoren zur Anpassung an kurzfristige Veränderungen des Marktumfelds.
Sobald ein Thema definiert ist, wird geprüft, wie es am effektivsten abgebildet werden kann. Weil viele Themen relativ neu sind und sich schnell weiterentwickeln, braucht es jemanden mit der relevanten Expertise, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu bewerten. Diese Expertise kann in einem der eigenen Investmentteams von Invesco vorhanden sein oder im Rahmen einer Partnerschaft mit einem spezialisierten Indexanbieter zur Verfügung gestellt werden.
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.