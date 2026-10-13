Investmentstrategien Modellportfolios

Ganz gleich, ob Sie den Komfort eines standardisierten Ansatzes oder die individuelle Anpassung eines maßgeschneiderten Portfolios bevorzugen – die Modelle von Invesco sind darauf ausgelegt, Ihre Beratungspraxis zu unterstützen und die Ergebnisse für Ihre Kunden zu optimieren.
Eine Frau sitzt mit einer Tasse und einem Laptop an einem Schreibtisch und blickt in die Ferne

Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Diversifizierte Portfolios. Vereinfachte Praxis.

Regulatorische Anforderungen im Blick zu behalten, ist zeitaufwendig. Kein Wunder also, dass immer mehr Berater auf externe Unterstützung setzen. Wir verstehen diesen Druck. Genau deshalb bieten wir Ihnen Multi-Asset-Modellportfolios – kombiniert mit der Unterstützung, die Sie benötigen. Unser Ziel ist es, Sie bei den Anforderungen des modernen Portfoliomanagements zu entlasten, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihre Kunden.

Bauen Sie Ihr Geschäft aus

Mit Modellportfolios schaffen Sie sich Freiräume, um Ihr Beratungsgeschäft weiterzuentwickeln und gleichzeitig mehr wertvolle Zeit in die Beziehungen zu Ihren Kunden zu investieren.

Profitieren Sie von Expertenwissen

Profitieren Sie von Modellportfolios, die von unseren Experten für Asset Allocation und Managerauswahl zusammengestellt werden.

Maßgeschneiderte Lösungen

Unser umfassendes Dienstleistungsangebot, von individuellen Mandaten bis hin zu Modellportfolios, vereint die Expertise von Invesco und bietet Zugang zu eigenen sowie externen Strategien und Produkten.

Unser Angebot Modellportfoliolösungen

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Modellportfolios bieten einen optimierten Zugang zu diversifizierten, professionell verwalteten Anlagestrategien, die auf die Ziele und das Risikoprofil eines Anlegers abgestimmt sind. Sie vereinfachen das Portfoliomanagement, indem sie für Konsistenz über verschiedene Kundenportfolios hinweg sorgen und Anlegern gleichzeitig ermöglichen, Anlageziele wie Wachstum, Ertrag oder Risikomanagement zu verfolgen. Darüber hinaus profitieren Anleger von der Expertise eines Investmentmanagers bei der Asset Allocation und im aktiven Management. Die Portfolios werden regelmäßig überprüft und an veränderte Marktbedingungen angepasst.

Finanzberater nutzen Modellportfolios, um den Investmentprozess zu optimieren und so für Konsistenz und Effizienz bei der Verwaltung von Kundenvermögen zu sorgen. Vorgefertigte Modellportfolios sind auf verschiedene Risikoprofile und Anlageziele zugeschnitten und ermöglichen es Beratern, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, ohne für jeden Kunden ein individuelles Portfolio erstellen zu müssen. Regelmäßige Aktualisierungen und professionelle Überwachung tragen dazu bei, Modellportfolios fortlaufend an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Individuelle Modellportfolios bieten professionell verwaltete Anlageallokationen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Diese maßgeschneiderten Lösungen unterstützen eine optimierte Diversifikation und ein effektives Risikomanagement und entlasten Sie zugleich beim Portfoliomanagement.

Während andere Anbieter die Flexibilität einschränken und ausschließlich auf eigene Fonds setzen, bietet Invesco eine offene Architektur, die Einbindung externer Anbieter und echte Individualisierung, damit Sie die Kontrolle behalten.

Erfahren Sie mehr, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen und damit Ihren lokalen Invesco-Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

Erhalten Sie Einblicke in unsere Modellportfolios

Für weitere Informationen zu unseren Modellportfolios wenden Sie sich bitte an Ihren Invesco-Ansprechpartner vor Ort oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten über das untenstehende Formular. Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung.

Erhalten Sie Einblicke in unsere Modellportfolios

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

  • Risikohinweis

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Hinweise

    Stand aller Daten ist der 10.10.2026 und sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. 


  • EMEA6009379/2026