Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Diversifizierte Portfolios. Vereinfachte Praxis.
Regulatorische Anforderungen im Blick zu behalten, ist zeitaufwendig. Kein Wunder also, dass immer mehr Berater auf externe Unterstützung setzen. Wir verstehen diesen Druck. Genau deshalb bieten wir Ihnen Multi-Asset-Modellportfolios – kombiniert mit der Unterstützung, die Sie benötigen. Unser Ziel ist es, Sie bei den Anforderungen des modernen Portfoliomanagements zu entlasten, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihre Kunden.
Bauen Sie Ihr Geschäft aus
Mit Modellportfolios schaffen Sie sich Freiräume, um Ihr Beratungsgeschäft weiterzuentwickeln und gleichzeitig mehr wertvolle Zeit in die Beziehungen zu Ihren Kunden zu investieren.
Profitieren Sie von Expertenwissen
Profitieren Sie von Modellportfolios, die von unseren Experten für Asset Allocation und Managerauswahl zusammengestellt werden.
Maßgeschneiderte Lösungen
Unser umfassendes Dienstleistungsangebot, von individuellen Mandaten bis hin zu Modellportfolios, vereint die Expertise von Invesco und bietet Zugang zu eigenen sowie externen Strategien und Produkten.
Unser Angebot Modellportfoliolösungen
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Entwickeln Sie gemeinsam mit Invesco maßgeschneiderte Portfolios im Co-Branding, die optimal auf die Anlagephilosophie Ihres Unternehmens und die Ziele Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Unser partnerschaftlicher Ansatz stellt sicher, dass Ihre individuellen Präferenzen bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden.
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Vorgefertigte ModellportfoliosEntdecken Sie unsere breit diversifizierten Portfolios mit klar definierten Risikoprofilen, die darauf abzielen, in unterschiedlichen Marktphasen attraktive Ergebnisse zu erzielen. Mit diesen sofort einsetzbaren Lösungen können Sie Anlagestrategien effizient umsetzen und gezielt auf die individuellen Anlageziele Ihrer Kunden ausrichten.
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Invesco Solutions
Wir bieten ein umfassendes Leistungsspektrum, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset Allocation bis hin zur Zusammenstellung von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Anlagen.
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Modellportfolios bieten einen optimierten Zugang zu diversifizierten, professionell verwalteten Anlagestrategien, die auf die Ziele und das Risikoprofil eines Anlegers abgestimmt sind. Sie vereinfachen das Portfoliomanagement, indem sie für Konsistenz über verschiedene Kundenportfolios hinweg sorgen und Anlegern gleichzeitig ermöglichen, Anlageziele wie Wachstum, Ertrag oder Risikomanagement zu verfolgen. Darüber hinaus profitieren Anleger von der Expertise eines Investmentmanagers bei der Asset Allocation und im aktiven Management. Die Portfolios werden regelmäßig überprüft und an veränderte Marktbedingungen angepasst.
Finanzberater nutzen Modellportfolios, um den Investmentprozess zu optimieren und so für Konsistenz und Effizienz bei der Verwaltung von Kundenvermögen zu sorgen. Vorgefertigte Modellportfolios sind auf verschiedene Risikoprofile und Anlageziele zugeschnitten und ermöglichen es Beratern, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, ohne für jeden Kunden ein individuelles Portfolio erstellen zu müssen. Regelmäßige Aktualisierungen und professionelle Überwachung tragen dazu bei, Modellportfolios fortlaufend an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
Individuelle Modellportfolios bieten professionell verwaltete Anlageallokationen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Diese maßgeschneiderten Lösungen unterstützen eine optimierte Diversifikation und ein effektives Risikomanagement und entlasten Sie zugleich beim Portfoliomanagement.
Während andere Anbieter die Flexibilität einschränken und ausschließlich auf eigene Fonds setzen, bietet Invesco eine offene Architektur, die Einbindung externer Anbieter und echte Individualisierung, damit Sie die Kontrolle behalten.
Erfahren Sie mehr, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen und damit Ihren lokalen Invesco-Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.