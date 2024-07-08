Biographie
Gareth Isaac ist Head of Multi-Sector Portfolio Management, Developed Markets. Er ist der leitende IFI-Investor in der EMEA-Region mit Hauptverantwortung für die Leitung des Global Macro Teams in London.
Darüber hinaus umfasst sein Aufgabenbereich weiterreichende Investment- und Thought Leadership-Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Investment Grade Credit, High Yield und Emerging Markets Teams sowie dem Team von Kreditanalysten. Herr Isaac ist Mitglied des IFI Investment Strategy Teams.
Er kam im Januar 2017 von Schroders Investment Management zu Invesco. Während seiner dortigen fünfjährigen Tätigkeit etablierte er sich als hoch angesehener Investor und leitete das Multi-Sector-Investmentteam. Sein Aufgabenbereich erstreckte sich auf das Portfoliomanagement und die Leitung der aggregierten und uneingeschränkten Multiwährungsstrategien. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und mit festverzinslichen Anlagen und war für Unternehmen wie Newton, AXA, Société Générale und GLG tätig. Herr Isaac hält die CFA-Zertifizierung.
Profil
|Position
|Chief Investment Officer, Invesco Fixed Income
|Für Invesco tätig
|7 Jahre
|Erfahrung
|26 Jahre
|Standort
|London
|Team
|Invesco Fixed Income
Jobtitel: Chief Investment Officer, Invesco Fixed Income
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung 27 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income