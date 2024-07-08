Biographie

Zur Person

Gareth Isaac ist Head of Multi-Sector Portfolio Management, Developed Markets. Er ist der leitende IFI-Investor in der EMEA-Region mit Hauptverantwortung für die Leitung des Global Macro Teams in London.

Darüber hinaus umfasst sein Aufgabenbereich weiterreichende Investment- und Thought Leadership-Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den Investment Grade Credit, High Yield und Emerging Markets Teams sowie dem Team von Kreditanalysten. Herr Isaac ist Mitglied des IFI Investment Strategy Teams.

Er kam im Januar 2017 von Schroders Investment Management zu Invesco. Während seiner dortigen fünfjährigen Tätigkeit etablierte er sich als hoch angesehener Investor und leitete das Multi-Sector-Investmentteam. Sein Aufgabenbereich erstreckte sich auf das Portfoliomanagement und die Leitung der aggregierten und uneingeschränkten Multiwährungsstrategien. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und mit festverzinslichen Anlagen und war für Unternehmen wie Newton, AXA, Société Générale und GLG tätig. Herr Isaac hält die CFA-Zertifizierung.

Profil

Position    Chief Investment Officer, Invesco Fixed Income
Für Invesco tätig    7 Jahre
Erfahrung    26 Jahre
Standort    London
Team    Invesco Fixed Income

Profil

Jobtitel: Chief Investment Officer, Invesco Fixed Income
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung 27 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Anleihen
IVBDASD
Invesco Bond Fund

Auflegungsdatum : 08.10.2018

Transkript

GPR Anleihen
INUBAAU
Invesco Global Flexible Bond Fund

Auflegungsdatum : 15.12.2015

Transkript

GPR Anleihen
INVPEBI
Invesco Euro Bond Fund

Auflegungsdatum : 01.04.1996

Transkript