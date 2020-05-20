Georg Elsäesser
Senior Portfolio Manager

Georg Elsäesser

Diplom in Business Mathematics

Biographie

Georg Elsässer kam 2016 als Senior Portfolio Manager zu Invesco. Zuvor war er Direktor der systematischen Aktiensparte bei Allianz Global Investors mit Fokus auf globale Aktien sowie Multi Asset. Davor war er Sell-Side-Aktien-Stratege bei der WestLB.

Georg Elsässer war auch Investmentanalyst im Asset-Management der CologneRe, wo er sich auf Aktien und die Portfolio-Strukturierung fokussiert hatte. 1999 erhielt er einen Diplomabschluss in Wirtschaftsmathematik der Universität Dortmund.

Profil

Position    Senior Portfolio Manager
Für Invesco tätig    3 Jahre
Erfahrung    19 Jahre
Standort    Frankfurt
Team    Invesco Quantitative Strategies

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Aktien
INGSEAU
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

Auflegungsdatum : 20.05.2015

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GPR Aktien
INVGCEH
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund

Auflegungsdatum : 29.04.2010

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