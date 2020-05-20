Georg Elsäesser
Diplom in Business Mathematics
Biographie
Georg Elsässer kam 2016 als Senior Portfolio Manager zu Invesco. Zuvor war er Direktor der systematischen Aktiensparte bei Allianz Global Investors mit Fokus auf globale Aktien sowie Multi Asset. Davor war er Sell-Side-Aktien-Stratege bei der WestLB.
Georg Elsässer war auch Investmentanalyst im Asset-Management der CologneRe, wo er sich auf Aktien und die Portfolio-Strukturierung fokussiert hatte. 1999 erhielt er einen Diplomabschluss in Wirtschaftsmathematik der Universität Dortmund.
Profil
|Position
|Senior Portfolio Manager
|Für Invesco tätig
|3 Jahre
|Erfahrung
|19 Jahre
|Standort
|Frankfurt
|Team
|Invesco Quantitative Strategies