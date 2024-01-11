Julien Eberhardt

GPR,Anleihen INVGTRA
Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund
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Fund Manager
MFin, CFA
Julien ist Fund Manager für das Fixed Interest Team in Henley.
Er begann seine Karriere im Jahr 2005 bei Moody's als Analyst, der sich auf hochverzinsliche und Investment-Grade-Unternehmensemittenten in der EMEA-Region spezialisierte. Im Jahr 2008 kam Julien als Analyst für festverzinsliche Kredite zu Invesco. Er ist auf die Analyse von Finanztiteln spezialisiert. Im März 2014 wurde er zum stellvertretenden Fund Manager befördert, bevor er im Dezember 2016 zum Fund Manager ernannt wurde.
Julien ist Absolvent der École Supérieure de Commerce de Montpellier (Frankreich) und hat einen Master-Abschluss in Finanzwissenschaften der Universität von Montpellier (Frankreich). Er ist außerdem CFA-Charterholder.
|Position
|Fund Manager
|Für Invesco tätig
|15 Jahre
|Erfahrung
|18 Jahre
|Standort
|Henley-on-Thames
|Team
|Invesco Fixed Interest
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