Luke Greenwood ist Co-Head von Invesco Global Investment Grade bei Invesco Fixed Income (IFI) mit Sitz in London.

Er ist bei IFI der leitende Portfoliomanager für die Global Buy and Maintain IG-Kreditstrategien, den Euro Short Term Bond Fund und den UK Investment Grade Bond Fund in Kombination mit einer Reihe von anderen aktiv verwalteten Strategien.

Luke ist ein leitender Portfoliomanager und trägt wesentlich zu Asset-Allocation-Entscheidungen für europäische und britische Investment-Grade-Kredite innerhalb der Invesco Fixed Income-Plattform bei.

Er kam im Jahr 2000 zu Invesco und wurde ab 2004 Mitglied des IFI-Teams, wo er sich zunächst auf die Märkte für britische, kanadische und japanische Staatsanleihen konzentrierte, bevor er sich auf die Kreditmärkte spezialisierte. Seine umfangreichen Erfahrungen auf den globalen Märkten für Unternehmensanleihen stammen aus seiner Tätigkeit im Kredit-Research für den britischen Bankensektor, die europäische Automobilindustrie und den Rüstungsbereich sowie aus dem Portfoliomanagement einer breiten Palette von Kreditfonds, die von kurzen Laufzeiten bis hin zu Total Return reichen. Luke hat über 25 Jahre Erfahrung auf den Finanzmärkten. Er stammt ursprünglich aus Australien und begann seine Karriere bei Westpac und später bei State Street in Sydney, bevor er nach Großbritannien zog.

Herr Greenwood verfügt über einen Executive MBA der City, University of London, Bayes Business School.