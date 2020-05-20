GPR,Anleihen IGICCHE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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Fund Manager
MChem, BA (Hons), CFA
Lyndon Man ist seit 2011 bei Invesco tätig und hauptverantwortlicher Portfoliomanager für die globalen Investment Grade Unternehmensanleihefonds von Invesco. Er verwaltet Portfolios mit unterschiedlichen Anlagestrategien, darunter Active Alpha- und Enhanced-Beta-Strategien. Vor seinem Wechsel zu Invesco arbeitete Lyndon Man für die Government of Singapore Investment Corporation (GIC), wo er Multi Asset und Anleiheportfolios verwaltete. Dabei lag sein Schwerpunkt auf der relativen Bewertung von linearen und optionsbezogenen Derivaten sowie traditionellen Asset Allokation Strategien.
Bei GIC war er ab 2005 zunächst als quantitativer Analyst tätig und in dieser Position federführend für die Entwicklung von Pricing-Modellen und verschiedenen quantitativen Strategien im Rahmen der quantitativen Plattform verantwortlich. Lyndon Man begann seine Karriere bei Barclays Capital als Market Risk Manager für Anleihe- und Schwellenmärkte.
Er hat einen Master-Abschluss in Chemie (2001) und einen BA (Hons) in Physikwissenschaften von der University of Oxford (2000). Er ist zertifizierter Chartered Financial Analyst® (CFA®).
|Postition
|Senior Portfolio Manager
|Für Invesco tätig
|8 Jahre
|Erahrung
|18 Jahre
|Standort
|London
|Team
|Invesco Fixed Income - Global Investment Grade Credit
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