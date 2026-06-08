Matthew Henly
Portfolio Manager

Matthew Henly

CFA

Zur Person

Matthew ist Portfoliomanager bei IFI Europe mit Schwerpunkt auf Euro, Pfund Sterling und globalen Investment-Grade-Krediten. Er ist seit 2021 bei Invesco.

Bevor er zu Invesco kam, war er Senior Portfolio Manager bei Aberdeen Standard Investments, wo er Investment-Grade-Anleihen- und gemischte Portfolios verwaltete. Matthew verfügt über Erfahrung in der Verwaltung verschiedener Strategien auf den globalen Rentenmärkten. Er begann seine Karriere 2011 bei Scottish Widows Investment Partnership in Edinburgh als Credit Research Analyst für Industriesektoren.

Herr Henly hat einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der Universität Loughborough. Er hält die CFA-Zertifizierung.

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Anleihen
IGICBAE
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Auflegungsdatum : 01.06.2022

Transkript

GPR Anleihen
IGIGAAU
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Auflegungsdatum : 20.05.2015

Transkript

GPR Anleihen
IESTAAE
Invesco Euro Short Term Bond Fund

Auflegungsdatum : 04.05.2011

Transkript

GPR Anleihen
INVPEBI
Invesco Euro Bond Fund

Auflegungsdatum : 01.04.1996

Transkript