Matthew Henly
CFA
Zur Person
Matthew ist Portfoliomanager bei IFI Europe mit Schwerpunkt auf Euro, Pfund Sterling und globalen Investment-Grade-Krediten. Er ist seit 2021 bei Invesco.
Bevor er zu Invesco kam, war er Senior Portfolio Manager bei Aberdeen Standard Investments, wo er Investment-Grade-Anleihen- und gemischte Portfolios verwaltete. Matthew verfügt über Erfahrung in der Verwaltung verschiedener Strategien auf den globalen Rentenmärkten. Er begann seine Karriere 2011 bei Scottish Widows Investment Partnership in Edinburgh als Credit Research Analyst für Industriesektoren.
Herr Henly hat einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der Universität Loughborough. Er hält die CFA-Zertifizierung.