GPR,Ausgewogen IGAQDGI
Invesco Global Income Fund
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Fund Manager
BSc (Hons), MSc
Stuart Edwards betreut mehrere globale Anleihe- und Geldmarkt-Portfolios.
Er begann seine Investmentkarriere 1997 bei Standard & Poor’s als Ökonom, wo er sich zunächst auf die Analyse der Benelux-Region spezialisierte und anschließend die britischen Anleihe- und Geldmärkte analysierte, Wirtschaftsprognosen für Großbritannien erstellte und die Anleihestrategie unterstützte. Er ist seit 2003 für Invesco tätig und war zunächst der Anleihespezialist in unserem Investmentkommunikationsteam, bevor er im Januar 2006 als Anleihestratege zum Fixed Interest Team wechselte, wo sein Schwerpunkt auf der Analyse makroökonomischer Daten und Trends liegt. Stuart Edwards wurde im März 2010 zum Fondsmanager ernannt.
Er hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Zusatzfach Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finanzwissenschaften vom Birkbeck College, University of London.
|Position
|Fund Manager
|Für Invesco tätig
|17 Jahre
|Erfahrung
|22 Jahre
|Standort
|Henley-on-Thames
|Team
|Invesco Fixed Interest
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