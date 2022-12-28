Stuart Edwards

Stuart Edwards

Fund Manager

BSc (Hons), MSc

Biographie

Stuart Edwards betreut mehrere globale Anleihe- und Geldmarkt-Portfolios.

Er begann seine Investmentkarriere 1997 bei Standard & Poor’s als Ökonom, wo er sich zunächst auf die Analyse der Benelux-Region spezialisierte und anschließend die britischen Anleihe- und Geldmärkte analysierte, Wirtschaftsprognosen für Großbritannien erstellte und die Anleihestrategie unterstützte. Er ist seit 2003 für Invesco tätig und war zunächst der Anleihespezialist in unserem Investmentkommunikationsteam, bevor er im Januar 2006 als Anleihestratege zum Fixed Interest Team wechselte, wo sein Schwerpunkt auf der Analyse makroökonomischer Daten und Trends liegt. Stuart Edwards wurde im März 2010 zum Fondsmanager ernannt.

Er hat einen BSc (Honours)-Abschluss in Business Economics mit Zusatzfach Computing von der University of Surrey sowie einen MSc in Finanzwissenschaften vom Birkbeck College, University of London.

Profil

Position    Fund Manager
Für Invesco tätig    17 Jahre
Erfahrung    22 Jahre
Standort    Henley-on-Thames
Team    Invesco Fixed Interest

 

Managed Products

Fonds