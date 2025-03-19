Thomas Moore
MBA, CFA
Thomas Moore ist Co-Head of IFI Europe.
Er begann seine Karriere im Jahr 1999 als Unternehmensberater mit Schwerpunkt US-amerikanische und internationale Anleihemärkte. Im Jahr 2004 ging er zu Morgan Stanley, wo er leitende Positionen im Anleihenbereich innehatte und im Jahr 2011 zum Head of European Credit Analytics ernannt wurde. Im Jahr 2016 trat er dem Fixed Income Team von Invesco als Senior Credit Analyst bei. Seit 2017 ist er als Fondsmanager mit den Schwerpunkten Hochzins-Anleihenportfolios tätig.
Moore ist Absolvent der Universitäten Harvard und Oxford und hat einen MBA der Columbia University. Er hält die CFA-Zertifizierung.
Jobtitel: Co-Head of Invesco Fixed Income Europe
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung 25 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Fixed Income