Tom Sartain
CFA charterholder
Tom Sartain ist Senior Portfolio Manager im globalen Multi Sector Team von IFI in London. Sein Aufgabenbereich umfasst die Ideengenerierung und Portfoliokonstruktion in den Bereichen Zins-, Asset-Allokation- und Währungsstrategien für globale Portfolios. Zu seinen Schwerpunkten gehören Relative-Value-Strategien, Derivate und Inflationsmärkte.
Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Tom Sartain 13 Jahre lang bei Schroders Investment Management tätig. Als leitendes Mitglied des Multisektor-Portfoliomanagementteams beaufsichtigte er Libor Plus-, globale aggregierte Portfolios und Staatsanleiheportfolios, einschließlich inflationsgebundener Anleihen. Neben seiner Funktion als Senior Investor hatte Tom Sartain auch die Aufsicht über die Analystenfunktion im Team inne. Vor 2005 war er im Anleihenbereich bei RBS Financial Markets tätig.
Jobtitel: Senior Portfolio Manager
Für Invesco tätig: 6 Jahre
Erfahrung 21 Jahre
Standort: London
Team: Invesco Fixed Income