La rigueur compte en période d’incertitude sur les marchés

Renseignements importants

NA5347729

Image : Bonninstudio/Stocksy

Certaines références sont propres aux États-Unis et peuvent ne pas s’appliquer au Canada.

Toutes les données sont exprimées en dollars américains.

Tout placement comporte un risque, y compris un risque de perte.

Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

Il est impossible d’investir directement dans un indice.

Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie ou d’un produit de placement destinés à un investisseur en particulier. L’investisseur devrait consulter un spécialiste des placements avant de prendre une décision de placement.

Le Rapport sur l’emploi d’ADP mesure les emplois privés non agricoles. Il est publié tous les mois en collaboration avec Moody’s Analytics.

Une situation de déport survient lorsque le prix actuel, ou le prix au comptant, d’un produit de base est supérieur aux prix sur le marché des contrats à terme.

L’indice Bloomberg US Corporate Bond mesure le rendement du marché des obligations de sociétés imposables à taux fixe de qualité investissement. Ce marché comprend les titres libellés en dollars américains émis par des émetteurs américains et non américains des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et des services financiers.

L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure la variation des prix à la consommation et est une mesure de l’inflation couramment citée.

L’écart de taux est la différence de taux entre des obligations dont l’échéance est semblable, mais dont la qualité du crédit est différente.

L’indice Dow Jones est un indice pondéré en fonction des cours des 30 titres cotés à la Bourse de New York les plus importants et comptant le plus grand nombre d’actionnaires.

Le taux implicite des fonds fédéraux est la différence entre le taux au comptant et le taux des contrats à terme, qui est un taux d’intérêt qui peut être calculé pour tout titre visé par un contrat à terme.

L’inflation est le taux auquel le niveau général des prix des biens et des services augmente.

L’enquête JOLTS (postes à pourvoir et rotation du personnel) du Bureau of Labor Statistics des États-Unis produit des données sur les postes à pourvoir, les embauches et les cessations d’emploi.

Les sociétés plus grandes et mieux établies peuvent ne pas être en mesure de réagir rapidement aux nouveaux défis concurrentiels comme l’évolution des goûts des consommateurs ou les concurrents plus petits et novateurs. Les rendements des placements dans des sociétés à grande capitalisation peuvent être inférieurs à ceux des placements dans des sociétés plus petites.

L’écart ajusté en fonction des options est l’écart de taux qui doit être ajouté à une courbe de référence pour actualiser les paiements d’un titre afin qu’ils correspondent à son prix sur le marché, en utilisant un modèle de tarification dynamique qui tient compte des options intégrées.

Les indices des directeurs d’achats sont fondés sur des enquêtes mensuelles menées auprès de sociétés du monde entier et évaluent les conditions économiques dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les risques liés aux placements dans des titres d’émetteurs étrangers peuvent inclure les fluctuations de change, l’instabilité économique et politique et les particularités fiscales des pays étrangers.

L’indice S&P 500® est un indice non géré considéré comme représentatif du marché boursier américain.

De façon générale, la valeur des actions fluctue, parfois beaucoup, à la suite d’activités propres à la société concernée ou en fonction des conditions du marché, de l’économie ou de la situation politique.

Les opinions exprimées ci-dessus sont celles des auteurs en date du 31 mars 2026. Les présents commentaires ne doivent pas être interprétés comme des recommandations, mais comme une illustration de thèmes généraux. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ils comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses; il n’est pas garanti que les résultats réels ne seront pas considérablement différents des attentes.