Réduction d’impôt pour la classe moyenne en 2026 : Ce que les Canadiens et Canadiennes doivent savoir

Bien que la réduction d’impôt pour la classe moyenne ne procure pas d’économies importantes aux contribuables, c’est un ajout bienvenu à la myriade de crédits d’impôt fédéraux existants qui continuent d’aider les Canadiennes et les Canadiens chaque année, comme le crédit d’impôt personnel de base, le crédit d’impôt en raison de l’âge et le crédit d’impôt pour conjoint ou personne à charge admissible, pour n’en nommer que quelques-uns. Pour les particuliers et les familles, la réduction d’impôt pour la classe moyenne permet de régler des dépenses annuelles et de rembourser des dettes. De plus, pour amorcer l’épargne à long terme, il est souvent vrai qu’un montant quelconque (même petit) vaut mieux que rien du tout. Pour les particuliers et les familles qui ne savent pas trop que faire des économies résultant de la réduction d’impôt pour la classe moyenne, cela peut être l’occasion de mettre ce montant de côté pour instaurer un cycle d’épargne régulier à long terme.

Les particuliers qui cherchent à épargner en vue de la retraite peuvent utiliser la réduction d’impôt pour la classe moyenne pour cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), ce qui les aidera à planifier pour l’avenir et à réduire l’impôt actuel. Un REER est un compte enregistré par le gouvernement conçu pour encourager l’épargne-retraite à long terme en permettant aux particuliers de déduire les cotisations de leur revenu imposable, et d’obtenir ainsi des économies d’impôt immédiates. L’impôt sur les cotisations au REER et la croissance des placements dans le compte est reporté jusqu’à ce que les fonds soient retirés, habituellement à la retraite, alors que le particulier peut se trouver dans une tranche d’imposition plus basse. Pour les personnes qui cotisent déjà à un REER, la réduction d’impôt pour la classe moyenne peut aider à accroître ou à maintenir les cotisations dans le compte sans incidence sur les liquidités. Les ménages à revenu plus élevé peuvent maximiser davantage la valeur de leurs REER au moyen de stratégies coordonnées, comme les REER de conjoint, qui permettent d’équilibrer les revenus de retraite et de réduire l’impôt familial global à la retraite. En plaçant dans un REER la somme obtenue grâce à la réduction d’impôt pour la classe moyenne, les particuliers et les familles peuvent consolider leurs plans de retraite, assurer leur sécurité financière à long terme et profiter d’avantages fiscaux importants au fil du temps.

Autrement, les particuliers peuvent affecter leurs économies à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), dont les placements fructifient en totale franchise d’impôt et les retraits sont non imposables. Un CELI est un compte enregistré souple qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de placer leur argent après impôt, tous les intérêts, les dividendes et les gains en capital étant à l’abri de l’impôt, même lorsque les fonds sont retirés. En transférant dans un CELI les économies tirées de la réduction d’impôt pour la classe moyenne, les particuliers peuvent accroître leur patrimoine sans augmenter leur revenu imposable futur. Des retraits peuvent être effectués en tout temps pour payer des dépenses importantes, comme l’achat d’une maison, les frais de scolarité, les frais de garde d’enfants, un voyage ou une urgence, sans conséquences fiscales ni incidence sur les prestations gouvernementales fondées sur le revenu. Pour les familles, le CELI peut servir de complément aux REER en offrant liquidité et souplesse, tout en permettant à chaque conjoint de maximiser ses propres droits de cotisation. À long terme, des placements réguliers dans un CELI peuvent jouer un rôle clé dans la planification financière et constituer un complément fiscalement avantageux au revenu de retraite, ce qui en fait un outil précieux pour les particuliers et les familles à toutes les étapes de la vie.

Vous avez besoin d’aide pour choisir le régime le plus approprié? Notre article vous aidera à prendre une décision éclairée : Vous hésitez encore entre REER et CELI? Voici comment utiliser chacun de ces régimes à votre avantage | Invesco Canada

Les familles avec enfants peuvent également placer leurs économies dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un compte avantageux sur le plan fiscal spécialement conçu pour aider à financer les études postsecondaires. Les REEE permettent de faire fructifier les cotisations à l’abri de l’impôt et sont bonifiés par de généreux incitatifs gouvernementaux, comme la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE). En utilisant les économies tirées de la réduction d’impôt pour la classe moyenne, les familles peuvent cotiser de façon plus stratégique et maximiser ces subventions au fil du temps. Par exemple, un couple avec un nouveau-né, dont l’un des parents se trouve dans la tranche d’imposition la plus faible et l’autre dans la deuxième tranche, peut obtenir des économies d’impôt annuelles moyennes estimées à 460 $. Placées dans un REEE, ces économies permettent d’accroître considérablement le montant total du fonds d’épargne-études grâce à la croissance composée et aux subventions du gouvernement année après année. Lorsque l’enfant est prêt à entreprendre des études postsecondaires, les fonds retirés à cet effet sont généralement imposés entre les mains de l’étudiant, qui se trouve souvent dans une tranche d’imposition inférieure ou qui paie un impôt modeste, voire nul. En cotisant régulièrement et tôt à un REEE, les familles peuvent réduire le fardeau financier futur des frais de scolarité tout en tirant pleinement parti du soutien gouvernemental et de la croissance à long terme des placements.

Enfin, dans le cadre d’une stratégie d’épargne plus large, les particuliers et les familles peuvent aussi envisager d’autres régimes enregistrés, notamment le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), étroitement en phase avec les efforts plus généraux du gouvernement fédéral pour améliorer l’abordabilité des logements et réduire le fardeau fiscal des achats de nouveaux logements. Le CELIAPP permet aux acheteurs d’une première maison admissibles de verser des cotisations déductibles d’impôt, la croissance des placements et les retraits admissibles servant à l’achat d’une première maison demeurant entièrement libres d’impôt. Les économies tirées de mesures comme la réduction d’impôt pour la classe moyenne peuvent être placées dans un CELIAPP pour aider les contribuables qui comptent acheter leur première maison à l’avenir à accumuler plus rapidement une somme en vue de la mise de fonds. De plus, le gouvernement fédéral a mis en place le remboursement de la TPS/TVH pour l’achat d’une première habitation, qui permet d’obtenir le remboursement de jusqu’à 50 000 $ de TPS (ou de la partie fédérale de la TVH) payée sur une maison neuve d’une valeur pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars. Cette remise s’applique aux maisons achetées auprès d’un constructeur, si le contrat d’achat a été conclu le 20 mars 2025 ou après cette date, mais avant 2031, et les travaux de construction sont en grande partie achevés avant 2036; des règles semblables s’appliquent aux maisons construites ou en grande partie rénovées par les propriétaires. Ensemble, le CELIAPP et le remboursement de la TPS/TVH pour l’achat d’une première maison offrent des avantages fiscaux et une aide gouvernementale notables, qui aident les particuliers et les familles à mieux gérer la hausse des coûts du logement et facilitent l’accession à la propriété en combinaison avec une planification rigoureuse de l’épargne et des placements à long terme.

En conclusion



Bien que la réduction d’impôt pour la classe moyenne de 2026 procure un modeste allégement à la plupart des Canadiennes et des Canadiens, sa véritable valeur réside dans la façon dont les particuliers et les familles choisissent d’utiliser ces économies. Compte tenu de la hausse du coût de la vie, de la prolongation de l’espérance de vie et des pressions croissantes sur les systèmes de retraite publics, la population canadienne ne peut plus compter uniquement sur les programmes gouvernementaux ou les employeurs pour financer son avenir. Les gens vivent plus longtemps que les générations précédentes et passent plus d’années à la retraite, ce qui signifie qu’une plus grande épargne personnelle sera nécessaire pour assurer leur sécurité financière et leur qualité de vie demain. En misant en priorité sur l’épargne, aussi modeste que soit le montant initial, et en mettant à profit les régimes enregistrés offerts, comme les REER, les CELI, les REEE et les CELIAPP, ils peuvent accroître leur résilience au fil du temps grâce à une planification rigoureuse à long terme. En fin de compte, l’indépendance financière commence par la responsabilité personnelle, et tirer parti des économies d’impôt aujourd’hui peut jouer un rôle important dans la création d’un avenir plus sûr et durable pour les particuliers et leur famille.