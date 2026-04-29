Invesco Physical Gold ETC

Warum mit Invesco in Gold anlegen?

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Warum mit Invesco in Gold anlegen?

Diversifikation (Risikostreuung)

In einem ausgewogenen Portfolio kann Gold eine nützliche Diversifizierung bieten und erfahrungsgemäß eine niedrige Korrelation mit den meisten wichtigen Anlageklassen aufweisen.

Vermeintlich „sicherer Hafen“

Gold ist oft gefragt, wenn die Unsicherheit oder Volatilität in anderen Bereichen zunehmen. Unvorhergesehene Ereignisse wie die Coronavirus-Pandemie können Anleger dazu bringen, Zuflucht in relativ „sicheren Häfen“ wie Gold zu suchen.

Inflationsschutz

Gold kann als Inflationsschutz dienen, wenn externe Faktoren einen Inflationsschock verursachen, Preise schneller steigen als erwartet oder Zentralbankmaßnahmen nichts bewirken.

Einblicke in den Goldmarkt

fünf Goldbarren vor einem hellblauen Hintergrund

Vierteljährlicher Goldbericht

In unserem vierteljährlichen Goldbericht analysieren wir die Wertentwicklung des Goldpreises, einschließlich der Zuflüsse in goldbesicherte börsengehandelte Produkte, und gehen auf die Wertentwicklung anderer Anlageklassen ein. Wir untersuchen zudem bedeutende Makrofaktoren (wirtschaftliche Großfaktoren) wie Zinssätze, Anleiherenditen, den US-Dollar und Inflationserwartungen.

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Eine Person hält einen Goldbarren, während sie sich inmitten anderer Goldbarren befindet, auf denen „1.000 g“ und „999“ steht.

Was treibt den Goldpreis in die Höhe? … und andere wichtige Fragen

Der Goldpreis hat im vergangenen Jahr zahlreiche Rekordhöhen erreicht, was unter anderem auf die hohe Nachfrage der Anleger zurückzuführen ist. Erfahren Sie, welche Faktoren den Goldpreis nach oben treiben, und erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen von Anlegern, die Gold als Teil ihres Portfolios in Betracht ziehen.

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Unser Invesco Physical Gold ETC

Unser Invesco Physical Gold ETC bietet eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Partizipation an der Entwicklung des Goldpreises in Europa. Mit einem Vermögen von über USD 28 Milliarden¹ handelt es sich darüber hinaus um eines der größten Goldprodukte Europas, mit dem Anleger an der Entwicklung des Goldpreises partizipieren können, ohne selbst physisches Gold kaufen und verwahren zu müssen. Für Investoren, die ihr Währungsrisiko minimieren möchten, bieten wir auch währungsgesicherte Produkte in GBP und EUR an.

Unser ETC strebt die Wertentwicklung des LBMA Gold Price PM an, abzüglich einer Festgebühr von 0,12% p.a. Die Investments sind durch physische Goldbarren besichert, die in Einzelverwahrung gehalten und im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London sicher verwahrt werden. Unser ETC wird an mehreren europäischen Börsen gehandelt und ist OGAW- sowie Scharia-konform. Erfahren Sie mehr in unserer Gold ETC Broschüre.

33 Mrd. USD Verwaltetes Vermögen

Einer der größten europäischen Gold-ETCs1

0,12% p.a. Feste Jahresgebühr

Einer der kostengünstigsten Gold-ETCs in Europa.1

EUR und GBP Währungsgesicherte Versionen

Verfügbar zur gleichen Gebühr von 0,12% p.a.

Wie können Anleger in Gold investieren?

Sie können unseren Invesco Physical Gold ETC über Ihre übliche Broker- oder Trading-Plattform erwerben und auf einem Standard-Broker- oder -Treuhandkonto halten.

Unsere Capital Markets Teams unterstützen Sie kostenfrei beim Handel mit unseren Produkten, damit der Kauf und Verkauf oder Umstieg aus Produkten für Sie so einfach und kosteneffizient wie möglich sind.

E-Mail:            etftrading@invesco.com

Telefon: +44 (0)20 3370 1195

FAQs - Häufig gestellte Fragen

Bei Exchange-Traded Commodities oder "ETCs" handelt es sich um börsengehandelte Investmentvehikel, die die Wertentwicklung eines einzelnen Rohstoffs bzw. eines Rohstoffkorbs nachbilden. Mit ETCs können Investoren ein Exposure gegenüber Spot-Rohstoffpreisen aufbauen, ohne diese Rohstoffe physisch geliefert zu bekommen.

Unser ETC ist mit physischen Goldbarren unterlegt, die sicher im Tresor der J.P. Morgan Bank in London verwahrt werden (eine Goldbarren-Liste ist auf unserer Website verfügbar). Das Gold wird zweimal jährlich von Inspectorate International Limited inspiziert; die Inspektion umfasst eine Zählung der Goldbarren. Einmal jährlich ist unser Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers bei der Inspektion zugegen.

Ja, wenn Sie über ein LBMA Clearingkonto verfügen, können Sie das Metall in nicht zugewiesener Form erhalten. Beim Verkauf Ihrer Position haben Sie eventuell die Möglichkeit der physischen Lieferung, wenn Sie keine normale Barabrechnung wünschen.

Die physische Lieferung kann nur an Investoren erfolgen, bei denen es sich nicht um OGAW handelt. Sie müssen Kontonummer und Namen eines nicht zugewiesenen Kontos in London bei einem LBMA-Mitglied angeben, auf das die Lieferung erfolgen soll. Investoren, bei denen es sich um OGAW handelt, sind nicht zum Erhalt einer physischen Lieferung von Gold berechtigt. Bei OGAW können Rücknahmen nur gegen Barzahlung erfolgen.

Invesco Physical Gold ETC ist kein Fonds oder ETF, denn da der ETC nur in einen Vermögenswert – Gold – investiert, könnte er die für Fonds geltenden OGAW-Regeln zur Diversifizierung nicht erfüllen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um übertragbare Wertpapiere, sie sind also keine Anteile eines Organismus für gemeinsame Anlagen.

Für Investoren, die ihr Währungsrisiko minimieren möchten, bieten wir auch währungsgesicherte Produkte in GBP und EUR an.

Ja, wenn Sie über ein LBMA Clearingkonto (Abwicklungskonto für Edelmetallgeschäfte) verfügen, können Sie das Metall in nicht zugewiesener Form erhalten. Beim Verkauf Ihrer Position haben Sie eventuell die Möglichkeit der physischen Lieferung, wenn Sie keine normale Barabrechnung wünschen. Die physische Lieferung kann nur an Investoren erfolgen, bei denen es sich nicht um OGAW handelt. Sie müssen Kontonummer und Namen eines nicht zugewiesenen Kontos in London bei einem LBMA-Mitglied angeben, auf das die Lieferung erfolgen soll.

Investoren, bei denen es sich um OGAW handelt, sind nicht zum Erhalt einer physischen Lieferung von Gold berechtigt. Bei OGAW können Rücknahmen nur gegen Barzahlung erfolgen.

Die LBMA ist ein Handelsverband, der die Aktivitäten seiner Mitglieder und anderer Teilnehmer des London Bullion Market koordiniert.

Der Goldpreis wird durch eine elektronische Auktion bestimmt, die zweimal täglich, um 10.30 Uhr und 15.00 Uhr GMT, in London stattfindet. Er wird in US-Dollar pro Feinunze notiert. Der LBMA Gold Price ist eine völlig transparente Benchmark und wird allgemein für die Festlegung der Konditionen von Spotgeschäften akzeptiert.

Unser Gold ETC bietet ein direktes Exposure gegenüber dem Goldpreis. Unsere niedrige jährliche Festgebühr von 0,12% ermöglicht es unserem ETC, den Spot-Goldpreis genau nachzubilden.

Invesco Physical Gold ETC bemüht sich, das Exposure gegenüber Gold, das vor Einführung der Responsible Gold Guidance der LBMA 2012 abgebaut wurde, zu minimieren. Unsere Positionen bestehen derzeit zu 100 % aus Goldbarren von nach 2012 und damit das so bleibt, akzeptieren wir für neue Zertifikate nur Gold aus der Zeit nach 2012.

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  • Fußnoten

    1  Stand: 29. Januar 2026.

    Wesentliche Risiken

    Wertschwankungen:Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Begrenzter Regress: Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Rohstofffonds abweichen und der Fonds kann hinter anderen Rohstofffonds zurückbleiben, die Rohstoff-Futures nicht auf der Grundlage ihrer jeweiligen Treibhausgasemissionen gewichten. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

    Rohstoffe: Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.

    Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30. Juni 2024, Quelle: Invesco, sofern nicht anders angegeben.

    - Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Die gesetzlichen Angebotsdokumente (Wesentliche Informationen für Anleger (KID), Verkaufsprospekt und Jahresabschlüsse) sind auf unserer Website www.invesco.eu sowie von den Emittenten unentgeltlich erhältlich.  

    Der LBMA-Goldpreis ist eine Marke der Precious Metals Prices Limited, die an ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED (IBA) als Verwalter des LBMA-Goldpreises lizenziert ist, und wird von Invesco mit Genehmigung und unter Lizenz der IBA verwendet. Die vollständige Version des IBA-Haftungsausschlusses finden Sie unter etf.invesco.com (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt Dokumente auf der Produktseite).  

  • EMEA5351421/2026 