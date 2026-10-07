Performance dell'oro nel terzo trimestre 2026

Dopo la debole performance del secondo trimestre, per gran parte di luglio il prezzo dell'oro ha oscillato intorno alla soglia psicologicamente rilevante dei 4.000 dollari. Le banche centrali hanno acquistato 23 tonnellate di oro nel corso del mese, mentre nella seconda metà del mese è stato fornito ulteriore sostegno da una ripresa della domanda di ETP sull'oro. Gli investimenti si sono rafforzati nel resto del trimestre.

Al consolidamento di luglio ha fatto seguito un agosto molto più positivo. Il prezzo dell'oro è salito sulla scia di una serie di dati economici USA più deboli, con un indebolimento dei dati sull'occupazione, seguito da dati CPI e PPI inferiori alle attese del mercato. Sebbene nessuno dei due rappresenti l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, entrambi hanno comunque ridotto le aspettative del mercato riguardo a un rialzo dei tassi da parte della banca centrale statunitense. L'oro è stato inoltre sostenuto da ulteriori acquisti da parte delle banche centrali, tra cui la People's Bank of China che per il secondo mese consecutivo ha annunciato l'acquisto di 20 tonnellate.

Il prezzo dell'oro è tuttavia diminuito a settembre, quando i rendimenti obbligazionari hanno registrato un forte rialzo, ma ha infine chiuso il terzo trimestre a 4.157 dollari l'oncia, con un incremento trimestrale del 3,7%. È significativo che l'oro abbia registrato un rialzo in un trimestre caratterizzato da rendimenti obbligazionari ai livelli più elevati degli ultimi decenni. Dal 2022 la relazione storica tra oro e rendimenti reali si è indebolita sensibilmente, dopo che il congelamento delle riserve russe ha indotto le banche centrali ad acquistare oro indipendentemente dal suo prezzo. L'aumento dei rendimenti obbligazionari, soprattutto in termini reali, rende meno conveniente detenere un'attività che non genera rendimento.