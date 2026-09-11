Investitori digitali: scenari e tendenze Trasformare l’accesso in azione

Come capire i comportamenti può aiutare i risparmiatori europei a diventare investitori
Scarica il report completo
#

INFORMAZIONI SUL REPORT

Investire non è mai stato così accessibile; tuttavia, nel Regno Unito, in Germania e in Italia, una quota significativa del patrimonio continua a rimanere depositata sotto forma di risparmio liquido. Una nuova ricerca rivela che la principale barriera agli investimenti è oggi rappresentata dall'accessibilità. Questo report illustra come banche, fintech e piattaforme di gestione patrimoniale possano aiutare i risparmiatori a sentirsi pronti a investire.

6.000 persone intervistate

Abbiamo intervistato 6.000 persone per comprendere perché le famiglie continuino a detenere i propri risparmi in forma liquida.

12 barriere comportamentali

Abbiamo analizzato 12 barriere comportamentali per identificare i fattori che ostacolano il passaggio all'investimento.

4 tipologie di risparmiatori

Presentiamo quattro tipologie di risparmiatori e quattro strategie di attivazione, progettate per rispondere alle loro specifiche esigenze.

01

1.160 miliardi di euro di opportunità economiche potenzialmente mancate

Se le famiglie avessero destinato anche solo la metà dei propri risparmi annuali a un portafoglio azionario globalmente diversificato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025, avrebbero potuto generare 1.160 miliardi di euro di ricchezza aggiuntiva complessiva. La nostra indagine evidenzia l'esistenza di un divario psicologico che deve essere colmato prima che possa ridursi quello finanziario.

Scarica il report completo

02

La maggior parte dei risparmiatori è interessata a investire

Il 71% dei risparmiatori britannici, il 67% dei risparmiatori tedeschi e il 65% dei risparmiatori italiani dichiarano di essere interessati a investire. Tuttavia, molti non compiono mai il primo passo. La sfida del settore non consiste più nel creare consapevolezza, bensì nel trasformare l'intenzione in azione.

Scarica il report completo

03

Quali fattori impediscono ai risparmiatori di investire

Aiutare i risparmiatori a superare le proprie paure rappresenta la principale opportunità di crescita nel settore della gestione patrimoniale. Solo il 40% dei risparmiatori interessati agli investimenti indica la mancanza di conoscenze finanziarie come un ostacolo, mentre appena il 23% cita la mancanza di capitale disponibile. Al contrario, il 53% afferma che è la paura a trattenerli dall'investire.

Scarica il report completo

Scopri di più sull'offerta di Invesco

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

    Informazioni importanti

    Dati al 19/08/2026, salvo diversa indicazione. By accepting this material, you consent to communicate with us in English, unless you inform us otherwise.

    Questa comunicazione di Marketing è per utilizzo in Italia. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

  • EMEA 5873241