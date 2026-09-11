INFORMAZIONI SUL REPORT
Investire non è mai stato così accessibile; tuttavia, nel Regno Unito, in Germania e in Italia, una quota significativa del patrimonio continua a rimanere depositata sotto forma di risparmio liquido. Una nuova ricerca rivela che la principale barriera agli investimenti è oggi rappresentata dall'accessibilità. Questo report illustra come banche, fintech e piattaforme di gestione patrimoniale possano aiutare i risparmiatori a sentirsi pronti a investire.
6.000 persone intervistate
Abbiamo intervistato 6.000 persone per comprendere perché le famiglie continuino a detenere i propri risparmi in forma liquida.
12 barriere comportamentali
Abbiamo analizzato 12 barriere comportamentali per identificare i fattori che ostacolano il passaggio all'investimento.
4 tipologie di risparmiatori
Presentiamo quattro tipologie di risparmiatori e quattro strategie di attivazione, progettate per rispondere alle loro specifiche esigenze.
01
1.160 miliardi di euro di opportunità economiche potenzialmente mancate
Se le famiglie avessero destinato anche solo la metà dei propri risparmi annuali a un portafoglio azionario globalmente diversificato nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025, avrebbero potuto generare 1.160 miliardi di euro di ricchezza aggiuntiva complessiva. La nostra indagine evidenzia l'esistenza di un divario psicologico che deve essere colmato prima che possa ridursi quello finanziario.
02
La maggior parte dei risparmiatori è interessata a investire
Il 71% dei risparmiatori britannici, il 67% dei risparmiatori tedeschi e il 65% dei risparmiatori italiani dichiarano di essere interessati a investire. Tuttavia, molti non compiono mai il primo passo. La sfida del settore non consiste più nel creare consapevolezza, bensì nel trasformare l'intenzione in azione.
03
Quali fattori impediscono ai risparmiatori di investire
Aiutare i risparmiatori a superare le proprie paure rappresenta la principale opportunità di crescita nel settore della gestione patrimoniale. Solo il 40% dei risparmiatori interessati agli investimenti indica la mancanza di conoscenze finanziarie come un ostacolo, mentre appena il 23% cita la mancanza di capitale disponibile. Al contrario, il 53% afferma che è la paura a trattenerli dall'investire.
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