Investire non è mai stato così accessibile; tuttavia, nel Regno Unito, in Germania e in Italia, una quota significativa del patrimonio continua a rimanere depositata sotto forma di risparmio liquido. Una nuova ricerca rivela che la principale barriera agli investimenti è oggi rappresentata dall'accessibilità. Questo report illustra come banche, fintech e piattaforme di gestione patrimoniale possano aiutare i risparmiatori a sentirsi pronti a investire.