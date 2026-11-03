Kevin Grundy è Managing Director of Fund Management presso Invesco Real Estate ed è membro dell'European Management Committee. Kevin è responsabile della divisione High Returning Strategies in Europa che comprende le attività a valore aggiunto e opportunistiche della piattaforma.

Kevin ha iniziato la carriera nel campo degli investimenti nel 1995 ed è entrato in Invesco Real Estate nel 2014. Prima di unirsi a Invesco Real Estate, ha lavorato per 2 anni presso Lazard, per 3 anni presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e per 12 anni presso Doughty Hanson & Co. Real Estate, dove ha ricoperto, da ultimo, i ruoli di Principal/COO/CFO dei fondi di private equity immobiliare della società. Durante la sua esperienza presso Doughty Hanson, Kevin era responsabile di un team paneuropeo di professionisti d'investimento e si è occupato della raccolta di capitali, dell'attività di investimento e della gestione degli asset nell'ambito di due fondi a valore aggiunto/opportunistici, per conto di investitori istituzionali internazionali.



Kevin ha conseguito una Bachelor of Arts in economia presso la Princeton University, un General Course Diploma presso la London School of Economics e un master in amministrazione aziendale presso la Harvard Business School. In Invesco Real Estate, Kevin è membro dell'European Management Committee, dell'European Executive Committee, dell'Investment Strategy Group e dei High Returning Strategies Investment and Steering Committees. Opera nella sede di Londra.